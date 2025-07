Presse nimmt Real Madrid auseinander: "Kollektiver Suizid"

IMAGO/Wu Xiaoling

Bitteres Debakel für Real Madrid bei der Klub-WM

Mit 0:4 geht Real Madrid im Halbfinale der Klub-WM gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain unter. Die Reaktionen in den internationalen Medien fallen entsprechend deutlich aus. Die Pressestimmen zum Debakel der Königlichen.

Spanien

Marca: "Bad in der Wirklichkeit."

AS: "Kollektiver Suizid von Madrid."

EL Mundo Deportivo: "Kalte Dusche auf der Weltbühne: PSG nach Zerstörung von Real Madrid im Finale."

Sport: "PSG zeigt Real, wer der König von Europa ist."

Eurosport.es: "Ein Monster besucht die Blancos."

El Mundo: "Das Halbfinale dauerte zehn Minuten. So lange brauchten Asencio und Rüdiger, um sich in der Hitze des MetLife Stadiums in New Jersey selbst ins Knie zu schießen und Real Madrid zu vernichten."

Klub-WM: Real Madrid "ein desorientiertes Nichts"

El Pais: "Luis Enrique hat Madrid in die Vergangenheit von vor einigen Wochen zurückversetzt, als es wie eine Mannschaft im Zerfall, am Ende seines Zyklus wirkte. Madrid war das Nichts, ein desorientiertes Nichts."

La Vanguardia: "Von den Madrider Stars war nichts zu sehen, auch die altbekannte Madrider DNA, die jedes Ergebnis auffangen kann, kam nicht zum Vorschein."

Frankreich

L'Equipe: "PSG erteilt Real Madrid eine Lektion"

Le Monde: "Bei seinem Wiedersehen mit Kylian Mbappé überrollte Paris Saint-Germain am Mittwoch den Klub aus Madrid im Halbfinale (4:0). Der Europameister wird am Sonntag gegen Chelsea antreten, um seine historische Saison zu vervollständigen."

Le Figaro: "PSG zerquetscht Mbappés Real."

Le Parisien: "Paris ist magisch, Paris ist galaktisch! Der Champions-League-Sieger von 2025 hat seinen Vorgänger von 2024 überrollt."

Italien

Gazzetta dello Sport: "PSG unspielbar! Pure Dominanz der Pariser, die ein perfektes Spiel lieferten."

Portugal

A Bola: "Was für eine Demütigung! Nicht mal Courtois konnte Real Madrid retten."

England

Daily Mail: "Real Madrid glich gegen Luis Enriques unbändiges PSG einem Haufen von Amateuren."

The Sun: "Antonio Rüdiger verspielte die Chance auf ein Wiedersehen mit Chelsea. Der peinliche Patzer des ehemaligen Blues-Verteidigers ermöglichte PSG-Stürmer Ousmane Dembélé nach neun Minuten den Treffer."

"Machtdemonstration der Pariser Sonnenkönige" bei der Klub-WM

Talksport: "Paris Saint-Germain fegt Real Madrid vom Platz."

TNT Sports: "PSG wischt Real beiseite."

The Telegraph: "PSG sieht bei gnadenloser Zerstörung von Real Madrid wie das beste Team der Welt aus."

Österreich

Krone: "Finale! Paris Saint-Germain walzt Real nieder."

Deutschland

kicker: "Eindrucksvoll ins Finale: PSG führt Real vor und trifft auf Chelsea."

ntv.de: "Paris Saint-Germain demütigt Real Madrid gnadenlos."

Spiegel: "Machtdemonstration der Pariser Sonnenkönige. Paris Saint-Germain strahlt, für Real Madrid gehen die Lichter aus: In der Hitze von New Jersey offenbart sich ein Klassenunterschied."

Süddeutsche Zeitung: "PSG demütigt Real in nur 24 Minuten."

FAZ: "Paris lässt Real Madrid keine Chance."

Bild: "Paris schockt Alonso. Boah, sind die guuut! Paris St. Germain schraubt Real Madrid auseinander."