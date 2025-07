Türkei? England? Der Stand bei Selke

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Davie Selke prüft seine Optionen

Das Aus von Davie Selke beim Hamburger SV scheint besiegelt. Aktuell schaut sich der Angreifer nach einem neuen Klub um - nicht nur in der Türkei.

Wo spielt Zweitliga-Torschützenkönig Davie Selke in der kommenden Saison? Nach einer ausbleibenden Einigung mit dem HSV ist das Ausland die wohl vielversprechendste Option für den Angreifer.

Ein möglicher neuer Klub werde gerade auf Herz und Nieren geprüft, schreibt die "Bild". Aktuell schaue sich der 30-Jährige in Istanbul "ein paar Klubs" an, die Interesse hinterlegt haben. Um welchen Klubs aus Istanbul es sich handelt, ist nicht verbrieft.

Am Donnerstag soll es zurück nach Hamburg gehen und weiter nach England. Denn dort soll ein "renommierter Zweitligist" ebenfalls Interesse am Offensivmann. haben.

Ausschlaggebend für den neuen Vertrag sollen die sportlichen Ambitionen des Klubs, eine langfristige Laufzeit (drei Jahre), ein Gehalt von zwei Millionen Euro sowie ein lebenswerter Wohnort sein, heißt es in "Bild".

Keine Einigung mit dem Hamburger SV

Nach Informationen der Zeitung will Selke eigentlich am liebsten in Hamburg bleiben. Selke hatte für den HSV in der abgelaufenen Zweitligasaison starke 22 Tore erzielt und maßgeblich zum Aufstieg beigetragen.

Neben Berichten um unterschiedliche Gehaltsvorstellungen hat der HSV laut "Bild" andere Pläne und wolle nicht mit Selke in die Bundesligasaison gehen.

Einen Nachfolger soll der Bundesliga-Aufsteiger aber schon an der Angel haben: Yussuf Poulsen von RB Leipzig.

Der 31 Jahre alte Däne soll dem Vernehmen nach gerne in die Hansestadt wechseln wollen, zwischen den Vereinen laufen Berichten zufolge bereits konkrete Verhandlungen.

Apropos Leipzig: Im Frühjahr soll RB Leipzig Interesse an Selke gehabt und sogar ein unterschriftsreifes Angebot unterbreitet haben. Nach dem Aus von Ex-Trainer Marco Rose sei das Interesse aber wieder abgeklungen.

Die Sachsen versuchen allerdings gerade auch Offensivkräfte wie Timo Werner, André Silva oder Poulsen von der Gehaltsliste zu bekommen.