Mega-Poker um McAtee: BVB und SGE mit besten Karten?

James McAtee soll das Interesse des BVB und von Eintracht Frankfurt geweckt haben

Dass Borussia Dortmund seine Bemühungen auf dem Transfermarkt im Sommer 2025 noch nicht zum Erliegen gebracht hat, ist bekannt. Besonders die Gerüchte um James McAtee von Manchester City halten sich hartnäckig. Der BVB soll sich im Poker um den Briten in der Pole Position befinden, vor allem aus der deutschen Fußball-Bundesliga soll allerdings massenhaft Konkurrenz drohen.

"Einen jüngeren hoch- und höchsttalentierten (Spieler) hätten wir noch ganz gern dabei", erklärte BVB-Urgestein Hans-Joachim Watzke unlängst im Interview mit RTL/ntv und sport.de und bestätigte damit, dass die Borussen ihren Kader gern noch ein wenig aufpolieren würden.

Namen nannte Watzke wenig überraschend nicht, dass es sich bei "Mister X" um James McAtee von Manchester City handeln könnte, scheint allerdings durchaus möglich zu sein.

"TBR Football" reiht sich nun in die Quellen ein, die dem BVB ein Interesse an McAtee nachsagen. Dem Portal zufolge befindet sich die Borussia allerdings sogar in einem vermeintlichen Poker in der Pole Position. Mit Eintracht Frankfurt soll allerdings ein weiterer Bundesligist gleichauf sein.

Der Vorteil des Duos sei, dass man 2025/26 in der Champions League an den Start gehen werde. Eine Bühne, die die angeblich ebenfalls interessierten RB Leipzig und VfB Stuttgart nicht bieten können. Seliges gilt für den FC Fulham und West Ham United, die die Situation ebenfalls im Blick haben sollen. Auch Tottenham Hotspur soll ein Auge auf McAtee geworfen haben, die Spurs starten dank des Gewinns der Europa League wie der BVB und die Eintracht in der Königsklasse.

BVB-Wechsel für eine Chance auf die WM?

Nachdem in den letzten Wochen durchaus drastisch unterschiedliche Spekulationen über die Ablösesumme, die ManCity für den Offensivspieler aufruft, kursierten, scheint sich diese nun bei etwa 23 Millionen Euro einzupendeln. Diese Größenordnung nennt auch "TBR Football".

Zudem hebt der Bericht hervor, dass McAtee Manchester den Rücken kehren will. Auf eine Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags habe man sich nicht einigen können, der Kapitän der englischen U21-Nationalmannschaft suche zudem einen Klub, bei dem er bessere Aussichten auf einen Stammplatz hat, da sich der 22-Jährige sich durchaus noch Chancen auf eine Teilnahme an der WM 2026 ausrechnen soll.