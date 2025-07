Bericht: VfB einigt sich mit französischem Top-Talent

IMAGO

Valentin Atangana (l.) soll beim VfB Stuttgart auf dem Zettel stehen

Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart steht offenbar vor einem Transfer eines französischen Top-Talents.

Wie Transferreporter Sacha Tavolieri berichtet, streckt der VfB Stuttgart die Fühler nach Valentin Atangana von Ligue-1-Absteiger Stade Reims aus.

Demnach haben sich die Schwaben und der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits auf einen Wechsel geeinigt.

Auch mit Stade Reims habe der VfB bereits Verhandlungen aufgenommen. Eine Einigung sei aber noch nicht in Sicht.

Atangana stammt aus der Jugend des französischen Klubs. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

Nach dem Abstieg von Stade Reims aus der Ligue 1 plant der U20-Nationalspieler Frankreichs wohl einen Abgang. Kürzlich hat er sogar seinen Berater gewechselt.

Über die Höhe einer Ablöse ist derzeit nichts bekannt, Atanganas Marktwert liegt bei zehn Millionen Euro.

Trotz seines jungen Alters war Atangana in der vergangenen Saison bei Reims gesetzt. In der Liga stand er 33 Mal in der Startelf.

VfB Stuttgart holte bereits zwei Top-Talente

Mit Noah Darvich und Lazar Jovanovic hat der VfB Stuttgart in diesem Transfersommer bereits zwei hochveranlagte Talente unter Vertrag genommen. Darvich kam für eine Million Euro aus der Jugendabteilung des FC Barcelona, für Jovanovic wurden fünf Millionen Euro an Roter Stern Belgrad überwiesen.

Mit Lorenz Assignon haben die Schwaben zudem einen neuen Rechtsverteidiger (für zwölf Millionen Euro von Stade Rennes) verpflichtet.

Weitere Transfers könnten folgen, wie Sportvorstand Fabian Wohlgemuth im Interview mit dem "kicker" anmerkte.

"Wir sind auf dem Weg und beschäftigen uns parallel mit sehr vielen Optionen. Natürlich kann immer noch einmal größere Bewegung entstehen, wenn uns Spieler verlassen sollten", sagte er und ergänzte: "Das Transferfenster ist noch fast zwei Monate geöffnet. Insofern bleibt genügend Zeit, zu reagieren oder weitere Ideen umzusetzen."