Enthüllt: So plant Schalke mit Karius

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Loris Karius könnte bald schon wieder im Schalke-Tor stehen

Loris Karius könnte dem FC Schalke 04 schneller wieder zur Verfügung, als bisher angenommen. Ein Medienbericht hat nun den möglichen Comeback-Plan enthüllt, den der Fußball-Zweitligist für den Keeper vorbereitet hat.

Dass Loris Karius überhaupt weiter das Torwart-Trikot des FC Schalke 04 trägt, war bis vor gut einem Monat noch ungewiss.

Zwar waren die Verantwortlichen vom Routinier überzeugt, doch aufgrund einer Wadenverletzung, die sich Karius im Schlussspurt der abgelaufenen Saison zuzog, herrschte Uneinigkeit, ob man mit Karius wirklich verlängern sollte in der Sorge, er könnte auch im neuen Spieljahr noch einige Partien ausfallen.

Anfang Juni jedoch machte man Nägel mit Köpfen und scheint dafür nun belohnt zu werden. Denn aktuell ist von der Wadenverletzung nichts mehr zu spüren, Karius präsentiert sich im Trainingslager in Österreich in Top-Form.

Eigentlich, so lautete der bisherige Plan, sollte Karius Ende Juli im Test gegen den FC Sevilla (26.7, 17 Uhr) wieder zwischen die Pfosten rücken, doch laut "Bild" hat man nun aufgrund der positiven Entwicklungen umgedacht.

Nach Informationen des Boulevard-Blattes soll der Torwart nun schon in gut einer Woche im Testspiel gegen Twente Enschede zum Einsatz kommen. Die Partie findet am 19. Juli um 14 Uhr im Parkstadion statt. Eine Halbzeit soll Karius dort bestreiten.

Spielt Karius sogar schon an diesem Wochenende?

Allerdings gibt es sogar noch ambitioniertere Pläne, heißt es weiter. Demnach könnte Karius sogar schon an diesem Wochenende ins Tor rücken.

Hier stehen am Samstag die Tests gegen Wiesbaden (11 Uhr) und direkt danach gegen St. Gallen (15 Uhr) im Trainingslager in Österreich an. Hier könnte Karius 15 bis 30 Minuten spielen, sofern der frisch 32 Jahre alt Gewordene einen Härtetest am Freitag besteht. Davon dürfte allerdings bei der aktuellen Entwicklung auszugehen sein.

Karius bekam vor Saisonstart die Rückennummer 1 verliehen, seine bisherige Nummer 27 gab er ab. Der frühere Liverpool-Keeper ist beim FC Schalke 04 als Stammtorwart eingeplant.