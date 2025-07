Rekord-Ablöse nötig? Barca schmettert Bayer-Offerte ab

IMAGO/Jose Breton

Marc Casadó (l.) vom FC Barcelona wird bei Bayer Leverkusen gehandelt

Auf der Suche nach Neuzugängen hat sich Bayer Leverkusen angeblich eine Abfuhr beim FC Barcelona geholt. Um das Objekt der Begierde ins Rheinland zu locken, wäre wohl eine neue vereinsinterne Rekord-Ablösesumme nötig.

Ziel der Werkself soll das 21 Jahre alte Mittelfeld-Talent Marc Casadó sein. Wie der Transfer-Experte Ekrem Konur via X vermeldet, habe Bayer Leverkusen den Katalanen ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro mögliche Bonuszahlungen unterbreitet. Dieses habe der FC Barcelona aber abgelehnt. Der spanische Doublesieger soll stattdessen satte 50 Millionen Euro für Casadó fordern.

Das wäre immer noch nur die Hälfte der Ausstiegsklausel in seinem bis 2028 datierten Vertrag bei Barca, die bei 100 Millionen Euro liegen soll.

Dass Bayer tatsächlich eine solche Summe für Casadó zahlt, scheint aber eher unwahrscheinlich zu sein. Der Youngster würde damit zum mit Abstand teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte aufsteigen.

Aktuell hält diese Bestmarke der englische Innenverteidiger Jarell Quansah, den die Leverkusener vor wenigen Tagen für 35 Millionen Euro vom FC Liverpool loseisten.

Bayer Leverkusen vor weiterem Mega-Transfer?

Sogar rund 40 Millionen Euro wird Bayer voraussichtlich demnächst für Malik Tillman von der PSV Eindhoven zahlen, der als Wunschspieler für die Offensive gilt.

Casadó ist derweil nicht das erste Mal ein Thema in der Bundesliga. Im Herbst 2024 galt er als Transfer-Kandidat beim FC Bayern, weil damals die Zukunft von Joshua Kimmich an der Säbener Straße ungeklärt war. Konkret wurden die in spanischen Medien gestreuten Gerüchte aber nicht. Damals es hieß es, Barca-Präsident Joan Laporta habe den zweimaligen Nationalspieler Spaniens gar für unverkäuflich erklärt.

Für Barcas Profi-Team absolvierte Casadó bislang wettbewerbsübergreifend 41 Einsätze (ein Tor, sechs Vorlagen). Im zurückliegenden Frühjahr laborierte er aber wochenlang an einem Teilriss des Außenbands im rechten Knie.