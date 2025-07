Musiala sendet Botschaft an Donnarumma

IMAGO/Peter Zay

Jamal Musiala verletzte sich im Duell mit Gianluigi Donnarumma schwer

Nach der schweren Verletzung bei der Klub-WM hat Jamal Musiala seine Reha begonnen. Seinem Gegenspieler Gianluigi Donnarumma macht der Star des FC Bayern keinen Vorwurf für den unglücklichen Zusammenstoß.

Auf Instagram wandte sich Jamal Musiala nun direkt an den Torhüter von Paris Saint-Germain. "Danke für deine Wünsche und mach dir keine Sorgen! Das ist Teil des Fußballs", schrieb der Shooting Star des FC Bayern unter einem Beitrag des italienischen Nationalspielers.

Donnarumma hatte Musiala im Viertelfinale der Klub-WM am Samstag unglücklich von den Beinen geholt. Das linke Bein des Münchners wurde eingeklemmt und knickte weg.

Der 22-Jährige renkte sich das Sprunggelenk aus und brach sich das Wadenbein. Auch die Bänder im Knöchelbereich wurden wohl in Mitleidenschaft gezogen.

Von den Vertretern des FC Bayern musste sich Donnarumma reichlich Kritik für sein übermütiges Herauslaufen anhören.

FC Bayern monatelang ohne Jamal Musiala

"Bei Jamal ist es eine Situation, wo man das Risiko in Kauf nimmt. Eine Situation, wo man glaube ich, nicht so hineingehen muss", sagte Torhüter-Kollege Manuel Neuer zu dem Vorfall.

Nach der Partie entschuldigte sich der PSG-Schlussmann dann allerdings bei seinem Gegenspieler. "Alle meine Gebete und besten Wünsche sind bei dir, Jamal Musiala", schrieb er auf Instagram.

Musiala war am Montag in der Nähe von München erfolgreich operiert worden. Danach hatte er sich in seiner ersten Botschaft optimistisch gezeigt. "Ich werde mir nun Zeit nehmen, meine Stärke und Positivität wieder aufzubauen", sagte er in einer Video-Botschaft.

Schon in dieser Stellungnahme war eine Botschaft an Donnarumma versteckt. "Und ich möchte sagen, dass niemand Schuld hat. Situationen wie diese können passieren", merkte Musiala an.

Von nun an wird der Hoffnungsträger der Münchner hart für sein Comeback arbeiten müssen. Medienberichten zufolge fällt Musiala mindestens vier bis fünf Monate aus.