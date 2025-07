Podolski: Diesen Posten in Köln "würde ich ausschließen"

IMAGO/Jan Huebner

Lukas Podolski war in der letzten Saison einige Male beim 1. FC Köln zu Gast

Lukas Podolski und der 1. FC Köln, das gehört zusammen wie der Rhein und die Domstadt. Nach der aktiven Karriere könnte der Fußballer in neuer Funktion zu "seinem" Effzeh zurückkehren. Doch eine bestimmte Position beim Bundesligisten würde der 40-Jährige ausschließen, wie er nun mitteilte.

Aktuell schnürt Lukas Podolski seine Fußballschuhe noch für Górnik Zabrze, doch nach seiner Spielerkarriere könnte für den Offensivmann ein Comeback beim 1. FC Köln anstehen. Ein solches Szenario steht schon länger im Raum.

Von "Sport1" gefragt, ob er sich auch vorstelle könne, einmal Coach beim Effzeh zu werden, winkte Podolski aber sofort ab. "Trainer würde ich ausschließen", sagte er in aller Deutlichkeit und fügte an: "Vielleicht in einer anderen Rolle, aber so weit denke ich noch nicht."

Sein aktueller Plan: "Ich spiele noch ein Jahr weiter, habe meinen Vertrag verlängert."

Klar sei aber auch seine enge Verbundenheit zu jenem Klub, wo er vor nunmehr 22 Jahren zum Profi wurde. "Es ist mein Verein und es interessiert mich auch, was dort passiert", sagte er, deutete jedoch an, dass ein sofortiger Einstieg beim Domstadt-Klub nicht unbedingt seine Priorität ist.

Podolski: "Der 1. FC Köln gehört in die Bundesliga"

"Was in den nächsten Jahren passiert, weiß ich nicht. Vielleicht kommt das irgendwann, wenn mir zu Hause langweilig ist und ich wieder den grünen Rasen unter den Füßen spüren möchte", sagte er.

Aktuell freut sich Podolski erst einmal über den gelungenen Aufstieg. Denn: "Der 1. FC Köln gehört in die Bundesliga, gar keine Frage. Ich war selbst im Stadion in der Südkurve und habe mit den Jungs gefeiert. Es ist immer wieder schön, da unten in der Kurve mit den Jungs zu sein. Wir haben uns alle gefreut."

Zwar sei es "in den letzten Wochen, in den letzten Spielen noch ein bisschen kritisch" geworden, doch "dann kam der Trainerwechsel und jetzt ist es geschafft", blickte er auf Friedhelm Funkels Zwei-Spiele-Mission zurück und setzte hinzu: "Es ist wichtig, dass man dort oben bleibt." Ein Einstieg bei einem Erstligisten dürfte am Ende noch mehr nach Podolskis Geschmack sein.