Mitgliederrekord! DFB durchbricht Schallmauer

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Der DFB wächst weiter

Der größte Einzelsportverband der Welt ist noch einmal gewachsen und hat eine Millionen-Schallmauer durchbrochen: Erstmals in seiner 125 Jahre dauernden Geschichte zählt der Deutsche Fußball-Bund mehr als acht Millionen Mitglieder, die in knapp 24.000 Vereinen organisiert sind.

Der Verband vermeldete am Donnerstag ein Plus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Seit 2021 hat der DFB fast eine Million Mitglieder dazugewonnen.

Aus der offiziellen Statistik der Saison 2024/2025 geht hervor, dass es den stärksten prozentualen Zuwachs bei den Mädchen bis 16 Jahren gab (neun Prozent).

Insgesamt 2,38 Millionen Spielerinnen und Spieler sind aktiv - im Vergleich zur Vorsaison treten 2,15 Prozent mehr Menschen in den Vereinen der 21 Landesverbände gegen den Ball.

"Es ist ein starkes Zeichen, dass der Fußball in Deutschland zum 125-jährigen Jubiläum des DFB an vielen Stellen weiter wächst", sagte Präsident Bernd Neuendorf: "Einige Zahlen deuten aber auch darauf hin, dass wir an der Basis offenkundig an Kapazitätsgrenzen stoßen. Daher setzen wir uns gegenüber der Politik weiter für geeignete Sportstätten für unsere Vereine ein. Hier sind wir vor allem unseren Kindern und Jugendlichen verpflichtet. Die Vereine erweisen der Gesellschaft und unserem Gemeinwesen einen großen Dienst. Das ist in den aktuell bewegten Zeiten wichtiger denn je."