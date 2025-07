BVB startet mit Topspiel - HSV-Derby am Freitag

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Niko Kovac hat mit dem BVB das erste Abendspiel

Für Borussia Dortmund beginnt die neue Bundesliga-Saison direkt mit einem Topspiel. Die DFL hat das BVB-Gastspiel beim FC St. Pauli als Partie für den Samstagabend ausgesucht.

Das ergibt sich aus der konkreten Ansetzung der ersten Spielwochen, die am Donnerstag bekannt wurde. Bevor Borussia Dortmund am Samstag um 18:30 Uhr im Einzelspiel zu sehen ist, eröffnet der FC Bayern am Freitag gegen RB Leipzig die neue Spielzeit.

Den Abschluss der ersten Spielwoche bildet der Auftritt des Hamburger SV bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17:30 Uhr).

Am 2. Spieltag ist der HSV erneut prominent im Spielplan zu finden: Das Stadtderby gegen den St. Pauli steigt am Freitagabend (29.08.) im Volkspark.

Nach der Länderspielpause gastieren die Rothosen im ersten Nord-Süd-Gipfel seit dem Abstieg im Jahr 2018 dann in München. Auch diese Partie hat die DFL als Top-Spiel für den Samstagabend auserkoren. Der FC Bayern empfängt die Norddeutschen am 13. September um 18:30 Uhr in der Allianz Arena.

FC Bayern vs. BVB noch nicht terminiert

RB Leipzig spielt in der Folgewoche gegen den 1. FC Köln erstmals zur besten Sendezeit. Am 5. Spieltag heißt das Topspiel dann Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt.

Dass die Bayern die 63. Bundesligasaison am 22. August eröffnen werden, hatte die DFL bereits Ende Juni bekannt gegeben.

Traditionsbewusste Bayern-Fans werden es in den ersten Wochen allerdings schwer haben: Nur einmal spielt der Rekordmeister an den ersten fünf Spieltag zur klassischen Anstoßzeit am Samstag um 15:30 Uhr. Der BVB ist immerhin zweimal in der Konferenz zu sehen.

Die weiteren Spieltage werden zeitnah terminiert. Bislang stehen für die Wochenenden nur die Begegnungen fest.

Der Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund findet beispielsweise am siebten Spieltag, dem Wochenende vom 17. bis 19. Oktober, statt. Nur zwei Wochen später ist am neunten Spieltag Bayer Leverkusen zu Gast in der Allianz Arena.