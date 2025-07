HSV vor historischem Millionen-Deal?

IMAGO/GEPA pictures/ Daniela Moser

Wechselt Nicolas Capaldo zum HSV?

Nach dem lange ersehnten Bundesliga-Aufstieg steht beim Hamburger SV ein personeller Umbruch an. Für einen möglichen Neuzugang nimmt der HSV dabei angeblich so viel Geld in die Hand wie noch nie seit dem Abstieg 2018.

Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um Nicolas Capaldo von Red Bull Salzburg. "Sky" berichtet über intensive Verhandlungen über einen Wechsel des 26 Jahre alten Argentiniers an die Elbe. Dass Salzburg und der HSV demnach bereits miteinander sprechen, impliziert wohl, dass die Rothosen mit dem Profi selbst bereits über einen Wechsel einig sind.

Der argentinische Journalist César Luis Merlo vermeldet via X gar, der Deal sei schon in trockenen Tüchern. Demnach zahle der HSV eine Ablösesumme in Höhe von 4,5 Millionen Euro für Capaldo an Salzburg.

Sollte diese Zahl stimme, wäre der zentrale Mittelfeldspieler der teuerste Neuzugang der Hamburger, seitdem sie im Sommer 2018 den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten mussten.

Bislang lag diese kleine Bestmarke bei drei Millionen Euro. So viel überwies der HSV nämlich jeweils 2022 für den derzeit wegen Dopings gesperrten Mario Vuskovic an Dinamo Zagreb und 2019 für David Kinsombi an Holstein Kiel. Der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler steht heute beim SC Paderborn unter Vertrag.

Hat der HSV den Reis-Nachfolger gefunden?

Im Fall Capaldo soll der HSV laut Merlo mit den Salzburger zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent der zukünftigen Ablöse ausgehandelt haben.

Capaldo könnte im HSV-Kader die Lücke füllen, die der Weggang von Ludovit Reis gerissen hat. Für den ehemaligen Hamburger Vize-Kapitän und Aufstiegshelden überwies der FC Brügge angeblich rund sechs Millionen Euro in den Volkspark.

Bisland vermeldete der HSV in diesem Sommer vier externe Neuzugäng: Rayan Philippe (Eintracht Braunschweig), Nicolai Remberg (Holstein Kiel), Jordan Torunarigha (KAA Gent) sowie Torhüter-Talent Fernando Dickes (RB Leipzig).