DFB-Team macht wichtigen Schritt in der Weltrangliste

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Das DFB-Team hat Platz neun im FIFA-Ranking erobert

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich in der FIFA-Weltrangliste trotz ihrer beiden Niederlagen beim Final Four in der Nations League auf den wichtigen Platz neun verbessert.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann profitierte von der Regelung, wonach Niederlagen bei Turnier-Endrunden nicht wie bei anderen Wettbewerben oder Testspielen zu einem Punktabzug im Ranking führen.

Die DFB-Auswahl hat dadurch weiterhin 1716,98 Punkte auf dem Konto und zog an Italien (1702,58) vorbei. Die Squadra Azzurra rutschte durch die überraschende Niederlage in der WM-Qualifikation in Norwegen sogar hinter Kroatien (1707,51) auf Platz elf ab.

Das DFB-Team will nun in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg ihren Platz unbedingt verteidigen.

Die besten neun Mannschaften der Weltrangliste werden bei der Auslosung der WM-Gruppen im Dezember gemeinsam mit den drei Gastgebern Mexiko, USA und Kanada in Topf eins gesetzt. Nagelsmann hatte zuletzt mehrfach auf die Bedeutung des ersten Lostopfes hingewiesen.

Die Weltrangliste wird unverändert von Weltmeister Argentinien (1885,36) vor Europameister Spanien (1867,09) angeführt. Frankreich liegt weiterhin auf Platz drei (1862,03).