Babbel über Kompanys Vorgehen: "Gefällt mir gar nicht"

Markus Babbel hat den FC Bayern für die geringe Durchlässigkeit aus der Jugend kritisiert

Der frühere Bundesliga-Profi Markus Babbel hat sich im exklusiven Interview mit sport.de zur schwierigen Transfer-Lage beim FC Bayern rund um Wunschverpflichtung Nick Woltemade geäußert und gleichzeitig Kritik am mangelnden Einbau von Talenten durch Trainer Vincent Kompany geübt.

Dass der FC Bayern nicht viel mehr auf die Top-Talente vom Campus setzt, kann der frühere Münchner Profi Markus Babbel nicht verstehen, das teilte er im exklusiven Gespräch mit sport.de in aller Deutlichkeit mit. Außerdem nahm Babbel auch zum schwierigen Poker um Nick Woltemade vom VfB Stuttgart Stellung und präsentierte eine Lösung, bei der sowohl der deutsche Rekordmeister als auch die Schwaben ihr Gesicht wahren könnten.

Herr Babbel, im letzten Interview mit sport.de haben Sie den FC Bayern dafür kritisiert, dass es zu wenig Durchlässigkeit vom Nachwuchs zu den Profis gibt. Nun wurde Lennart Karl bei der Klub-WM im ersten Spiel für 45 Minuten eingesetzt, es gab einen riesigen Hype - und dann kam gar nichts mehr. Fehlt Vincent Kompany einfach der Mut oder wie erklären Sie sich das?

Markus Babbel: Das ist auf jeden Fall etwas, das mir gerade im Moment überhaupt nicht gefällt. Vorweg: Vincent Kompany hat es geschafft, die Mannschaft wieder zu beruhigen. Sie hatte doch zwei sehr schwierige Jahre unter Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel. Und Kompany hat dann Ruhe hereingebracht, hat sie zur deutschen Meisterschaft geführt und einen wirklich großartigen Job gemacht. Er hat alles gut vermittelt, gut gemanagt, das war wirklich toll.

Aber?

Was mir gar nicht gefällt ist, dass er nicht den Mut hat, junge Spieler einzubauen. Die Klub-Weltmeisterschaft war ja eigentlich dafür prädestiniert. Wenn man gegen Mannschaften spielt wie Auckland, dass er die jungen Spieler dort auch mal ranlässt, dass er ihnen mal die Bühne gibt, sich zeigen zu können.

Wir reden ja von Talenten, die etwas können. Das sind ja keine Blindgänger! Man schmeißt ja nicht irgendjemanden dort rein, weil er den Platz irgendwo gewonnen hat und mal bei den Profis mitspielen darf ... Das sind die besten Nachwuchskicker, die es in Deutschland oder zum Teil sogar in Europa gibt. Aber es kommt keiner durch.

Babbel: Pavlovic als "Zufallsprodukt" unter Tuchel

Der letzte Spieler in der Richtung war Aleksandar Pavlovic ...

Richtig, und das war ein reines Zufallsprodukt, weil Thomas Tuchel so sauer war, dass er seinen Sechser nicht bekommen hat. Dann hat er fast zur Strafe der Bosse Pavlovic gebracht, um zu zeigen, dass man ihm seinen Wunsch-Sechser hätte kaufen sollen. Und dann spielt der Pavlovic auf einmal überragend, so dass er jetzt Nationalspieler ist.

Das war ein reines Zufallsprodukt, der wäre normalerweise nie so groß rausgekommen, wenn nicht Thomas Tuchel mehr oder weniger so ein eigensinniger Mensch wär und es eigentlich nur den Leuten zeigen wollte. Nach dem Motto: 'Ich hab ja nix'. Und auf einmal wird klar, dass Pavlovic eine richtige Rakete ist. Der FC Bayern investiert so viel Geld in den Nachwuchs, dass da keiner dabei ist, der für die erste Mannschaft gut genug ist, das kann mir keiner erzählen.

Nur braucht man natürlich auch einen Trainer, einen Manager, eine Führungsriege, die alle den Mumm haben, eben auch die jungen Spieler reinzuschmeißen.

Nun nach der schweren Verletzung von Jamal Musiala und dem langen Ausfall des Shootingstars könnte es Kompany doch mal mit dem hochveranlagten Paul Wanner oder eben mit besagtem Lennart Karl versuchen?

Ja, das sind auf alle Fälle zwei Spieler, die in meinen Augen das Potenzial haben, dort zu spielen. Paul Wanner hat eine tolle Entwicklung genommen.

Aber nochmal: Es geht allen voran um Vertrauen. Spüren sie das Vertrauen vom Trainer oder sind da immer wieder Fragezeichen, wenn einer mal vielleicht kein so gutes Spiel macht?

Wer kommt sonst noch als Musiala in Frage?

Sie sind sehr an Nick Woltmade dran, der auch unbedingt zu Bayern kommen will. Das ist ein Spieler, der diese Position hervorragend bekleiden könnte, er ist ein außergewöhnlicher Kicker. Ich habe ihn jetzt drei Wochen bei der U21-Europameisterschaft gesehen. Ein großartiger Spieler und ein großartiger Typ, nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch vom Charakter her. Der Junge macht richtig Spaß.

Es gibt also Optionen. Xavi Simons wäre auch so ein Name, der frisch gehandelt wird, der diese Position spielen kann. Die Frage ist halt, was wollen sie ausgeben und wie sehen sie die Situation?

Muss der FC Bayern Nick Woltemade nach der Musiala-Verletzung denn jetzt auf jeden Fall holen?

Absolut. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er die Qualität hat. Jetzt mit der Verletzung von Musiala macht es für mich auch Sinn. Davor war ich nicht so sicher, ob es nicht mehr Sinn machen würde, noch ein Jahr in Stuttgart zu bleiben, beim Bessermacher Sebastian Hoeneß, der Spieler erwiesenermaßen weiter voranbringt. Denn ich glaube, dass bei Nick Woltemade definitiv noch viel Potenzial drinsteckt.

Nochmal: Er ist ein, er ist außergewöhnlicher Spieler, er passt zum FC Bayern, die Frage ist nur, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Jetzt, durch die Verletzung sage ich ja! Vorher war ich unsicher, ob er auf genügend Einsatzzeiten kommt. Ich bin gespannt, was in den nächsten zwei, drei Wochen passiert.

Wie viel ist Woltemade wert?

Als Bayern München sag ich, der ist nicht mehr als 20 Millionen Euro wert, als VfB Stuttgart sage ich 100 Millionen Euro. Sie haben ja keine Not, ihn zu verkaufen. Da versuchen sie natürlich, den höchstmöglichen Preis rauszuholen.

Ich gehe mal schwer davon aus, dass es eine Sockelablöse im Bereich von 60 Millionen Euro geben wird und dann kommen Boni und ähnliche Zahlungen noch dazu, so dass man am Ende zwischen 70 und 80 Millionen Euro rauskommt, so dass Bayern München sein Gesicht wahrt und schlussendlich auch der VfB Stuttgart sein Gesicht wahrt.

Geht der Transfer am Ende über die Bühne?

Da bin ich wirklich sehr gespannt, denn der VfB macht im Moment nicht den Eindruck, ihn verkaufen zu wollen. Da muss schon noch ein bisschen mehr passieren, vielleicht auch von Spielerseite aus. Dass Woltemade sagt: 'Hey, seid mir nicht böse, aber ich will unbedingt weg!' Diese Spielchen kennen wir ja. Im Moment jedenfalls gibt der VfB einen Eindruck der Stärke ab.

Deshalb warte ich ab, ob der FC Bayern bereit ist, diese Summe, die kommen wird, dann auch zu bezahlen, die der VfB am Verhandlungstisch aufrufen wird.

Das Gespräch führte Chris Rohdenburg. Es fand in Kooperation mit echtgeldpoker.net statt.