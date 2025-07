Medien: FC Bayern lehnt Transfer-Offerte ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Verlässt Bryan Zaragoza (M.) den FC Bayern im Sommer endgültig?

Der FC Bayern muss in diesem Sommer Transfer-Erlöse erzielen, um neue Spieler unter Vertrag nehmen zu können. Mit einer angeblich eingetroffenen Offerte gibt sich der deutsche Rekordmeister offenbar aber nicht zufrieden.

Der griechische Spitzenklub Olympiakos Piräus arbeitet laut "Sportime" an einer Verpflichtung von Bayern Münchens Bryan Zaragoza. Der Flügelstürmer wurde demnach als Transferziel für diesen Sommer auserkoren.

Da der Spanier beim FC Bayern keine Zukunft mehr hat, rechne sich Olympiakos gute Chancen aus. Eine erste Offerte der Griechen ist dem Bericht zufolge beim deutschen Rekordmeister bereits eingegangen - allerdings traf sie nicht auf Gegenliebe.

Das Gesamtvolumen des angedachten Deals soll bei neun Millionen Euro liegen. Die Offerte setze sich zusammen aus einer Leihgebühr in Höhe von zwei Millionen Euro zuzüglich einer Kaufpflicht von sieben Millionen Euro. Den Münchnern sei dies allerdings nicht genug. Genaue Zahlen zur Bayern-Forderung werden nicht genannt. Als Ablösesumme standen zuletzt aber bis zu 15 Millionen Euro im Raum.

FC Bayern bestätigt "einige Interessenten" für Zaragoza

Bryan Zaragoza war in der Saison 2023/24 für insgesamt 17 Millionen Euro geholt worden. Eigentlich für den Sommer 2024 verpflichtet, zogen die Münchner den Transfer um ein halbes Jahr vor, um auf Verletzungen zu reagieren. Dadurch wurde eine zusätzliche Gebühr fällig.

Doch der 23-Jährige, der mit einem Langzeitvertrag bis 2029 ausgestattet wurde, konnte sich beim FC Bayern überhaupt nicht durchsetzen. Gerade einmal sieben Kurzeinsätze absolvierte er in 2023/24, in der Folgespielzeit wurde er an den spanischen Klub CA Osasuna verliehen. Dort konnte der Rechtsfuß mit 27 Liga-Einsätzen wieder neues Selbstvertrauen tanken.

Unklar ist derweil, ob die Kaderplaner einem erneuten Leihgeschäft zustimmen. Medienberichten zufolge denkt man beim FC Bayern eher über einen endgültigen Abschied in diesem Sommer nach, um mehr Budget für Neuverpflichtungen zu haben. Ende Juni hatte Sportdirektor Christoph Freund bestätigt, dass es "einige Interessenten" für den Flügelstürmer gibt. "Sky" hatte etwa Celta Vigo als möglichen Abnehmer ins Spiel gebracht.