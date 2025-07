Duo im Visier: Wildert Barca beim FC Bayern?

IMAGO/Maximilian Koch

Min-jae Kim und Dayot Upamecano sollen beim FC Barcelona auf dem Zettel stehen

Wildert der FC Barcelona beim FC Bayern? Einem Medienbericht zufolge haben die Spanier ein Duo der Münchner ins Visier genommen.

Wie die "tz" berichtet, hat sich der FC Barcelona nach Min-jae Kim und Dayot Upamecano vom FC Bayern erkundigt.

Weiter heißt es, dass sich die Katalanen für einen Abschied von Ronald Araújo wappnen wollen. Den Uruguayer könnte es zu Juventus Turin nach Italien ziehen.

Barca-Sportdirektor Deco sei sowohl von Kim als auch von Upamecano Fan. Beide Spieler würden gut ins Spielsystem von Trainer Hansi Flick passen, so die Münchner Boulevardzeitung.

Doch bevor der FC Barcelona bei Kim oder Upamecano Ernst machen könnte, müssen zunächst Spieler verkauft werden. Das Interesse an dem Bayern-Duo sei daher noch nicht konkret

Kim ist vertraglich noch bis 2028 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Doch der Innenverteidiger wird immer wieder mit einem Abschied im Sommer in Verbindung gebracht.

Zuletzt wurde Paris Saint-Germain, der AC Mailand, dem FC Chelsea und Newcastle United nachgesagt, ein Auge auf den Defensivstar geworfen zu haben. Auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien stand im Raum. Wirklich konkret wurden die Gerüchte allerdings nicht.

Sportvorstand Max Eberl ließ zuletzt Spielraum für Spekulationen.

"Er wird in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen und zum Kader stoßen. Wenn er zurückkommt", werde es einen Konkurrenzkampf zwischen Kim, Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic und Hiroki Ito um die Plätze in der Defensive geben, so Eberl, der vielsagend ergänzte: "Wir sind defensiv sehr gut aufgestellt. Auch Min-jae sollte kämpfen."

Verlängert Upamecano beim FC Bayern?

Upamecanos Vertrag an der Säbener Straße läuft nur noch bis 2026. Im Juni hatte Eberl noch bekräftigt, dass man das Arbeitspapier ausdehnen will.

Seitdem ist allerdings nicht viel passiert und nach Informationen von "Sport Bild" wird sich das auch in den kommenden Monaten nicht ändern.

Demnach ist eine schnelle Verlängerung mit dem Abwehrspieler vom Tisch. Der FC Bayern und der Spieler hätten die Verhandlungen über die Zukunft vertagt, diese sollen erst nach Abschluss der Transferphase (1. September) wieder aufgenommen werden.