Lukrative Sesko-Offerten: Doch Millionen-Dusche für RB?

IMAGO/motivio

Benjamin Sesko steht in Saudi-Arabien hoch im Kurs

Der FC Arsenal ist aus dem Poker um RB Leipzigs Stürmer Benjamin Sesko ausgestiegen. Der Bundesligist könnte mit dem Stürmer im Sommer trotzdem fett Kasse machen. Denn die Wüste lockt.

Der Wechsel von Benjamin Sesko von RB Leipzig zum FC Arsenal in die Premier League galt lange als ausgemachte Sache. Einzig auf eine Ablöse müssten sich die Klubs einigen, hieß es über Wochen - dann wurden die Forderungen der Sachsen den Gunners zu bunt.

Wie "Sky" berichtete, wollte Leipzig rund 100 Millionen Euro für Sesko haben, Arsenal soll die Gespräche daraufhin abgebrochen haben. Die Londoner konzentrieren sich seither darauf, Viktor Gyökeres von Sporting Lissabon auf die Insel zu lotsen.

Über RB Leipzig könnte dank Sesko im Sommer dennoch ein üppiger Millionen-Regen niedergehen. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, liegen dem Slowenen lukrative Angebote aus Saudi-Arabien vor. "Sky Italia" zufolge zählt Al Hilal zu den Interessenten.

Laut "The Sun" steht Sesko bei Al Hilal ganz oben auf dem Zettel, weil mit Victor Osimhen ein anderer Wunschstürmer einen Wechsel in die Türkei zu Galatasaray bevorzuge.

Sesko wechselt nur zu "besonderem Projekt"

Ob die Saudi Pro League Sesko sportlich hinterm Ofen vorlockt, darf bezweifelt werden, schließlich schwebt dem 22-Jährigen ein Wechsel zu einem europäischen Topklub vor.

"Er wird RB Leipzig nur dann verlassen, wenn wir einen besonderen Klub, ein besonderes Projekt mit einem besonderen Trainer erkennen", stellte Seskos Berater Elvis Basanovic im Interview mit "Givemesport" klar. Ob Al Hilal mit Ex-Inter-Coach Simone Inzaghi ein solch besonderes Projekt darstellt, wird sich zeigen.

RB Leipzig hatte Sesko vor zwei Jahren für 23 Millionen Euro vom Schwesterklub aus Salzburg verpflichtet. In 62 Bundesligaspielen schoss der Angreifer seither 27 Tore. In der Vorsaison gelangen Sesko wettbewerbsübergreifend mehr als 20 Tore. In der Liga netzte er 13 Mal, in der Champions League und im DFB-Pokal je viermal. Sein RB-Vertrag läuft bis 2029.