Bayern-Gerüchte um Real-Star

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

Brahim Diaz (M) soll im Visier des FC Bayern stehen

Auf der Suche nach offensiver Verstärkung könnte sich der FC Bayern womöglich bei Real Madrid bedienen.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, ist der FC Bayern an einer Verpflichtung von Brahim Diaz von Real Madrid interessiert.

Der 25 Jahre alte Marokkaner ist offensiv vielseitig einsetzbar, kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf den Flügelpositionen spielen. Damit würde Diaz perfekt ins Anforderungsprofil des FC Bayern passen, heißt es in dem Bericht.

Nach dem Abgang von Leroy Sané zu Galatasaray und der schweren Verletzung von Jamal Musiala sind die Münchner auf Neuzugänge für den Angriff angewiesen.

Vertraglich ist Diaz zwar noch bis 2027 an Real Madrid gebunden. Die Königlichen sollen aber bereit sein, den 25-Jährigen im Sommer ziehen zu lassen.

Um den Nationalspieler aus seinem Arbeitspapier loszueisen, würden dem Bericht zufolge schon 40 Millionen Euro reichen.

In den Zukunftsplänen von Real spiele Diaz nur eine untergeordnete Rolle. Sollte der Transfer von Supertalent Franco Mastantuono von River Plate über die Bühne gehen, bekäme Diaz zudem einen weiteren Konkurrenten vor die Nase gesetzt.

Brahim Diaz war im Januar 2019 für 17 Millionen Euro von Manchester City zu Real Madrid gewechselt. Von 2020 bis 2023 wurde der Angreifer an die AC Mailand verliehen. Für die Königlichen stehen insgesamt 121 Pflichtspiele zu Buche.

Diaz bereits im Winter beim FC Bayern und Bayer Leverkusen gehandelt

In der vergangenen Saison war Diaz kein Stammspieler bei den Madrilenen. In der Liga stand er zwar 31 Mal auf dem Platz, von Beginn an durfte er aber nur 16 Mal ran.

Bereits im Winter war Diaz lose beim FC Bayern gehandelt worden. Zuvor gab es Gerüchte über einen Wechsel zu Bayer Leverkusen. Der Marokkaner sei damals als Tauschobjekt für Florian Wirtz angeboten worden. Den Nationalspieler zog es aber bekanntermaßen zum FC Liverpool.