Experte: Hoeneß glaubwürdiger als Eberl

IMAGO/Philippe Ruiz

Beim FC Bayern in der Verantwortung: Max Eberl und Uli Hoeneß

Im Umfeld des FC Bayern hat Sportvorstand Max Eberl keinen leichten Stand. Manch einer vermisst die alten Tage, in denen Uli Hoeneß beim deutschen Rekordmeister noch für Transfers verantwortlich war. Ein Verhandlungs-Experte kann diese Sehnsucht nachvollziehen.

"Männer wie Uli Hoeneß hatten als Persönlichkeiten und Vertrauensanker immer großes Gewicht, auch über den Verein hinaus. So jemand kann per se härter und auch glaubwürdiger verhandeln als das ein Max Eberl aktuell kann", erklärte Thorsten Hofmann im Interview mit der "tz".

Hofmann war jahrelang einer der Top-Ermittler beim BKA, sein Verhandlungsgeschick war unter anderem bei Entführungen in Mittel- und Südamerika gefragt.

Von Hoeneß, der als Ehrenpräsident und Aufsichtsrat beim FC Bayern nach wie vor großen Einfluss hat, hält der Fachmann eine Menge: "Ich denke, dass ein Uli Hoeneß auch sehr gut die Interessenslandschaft der anderen Seite ausloten kann, um das Ergebnis besser zu machen."

Dass der langjährige Erfolgsmanager gerne das traumhafte Setting in seiner Heimat am Tegernsee nutzt, um in Gesprächen Pluspunkte zu sammeln, findet Hofmann legitim.

"Grundsätzlich geht es in Verhandlungen ja immer darum, eine Beziehung aufzubauen. Das Vertrauen aufzubauen", erörterte der Buchautor. Dabei sei "die Einladung zum Tegernsee oder zum Essen" in wohliger Umgebung durchaus hilfreich.

Plant der FC Bayern schon die Zeit nach Eberl?

Anders als Hoeneß bekommt Max Eberl beim FC Bayern immer wieder Gegenwind zu spüren. Kritiker machen ihn für die zahlreichen Absagen auf dem Transfermarkt verantwortlich.

Passend dazu behauptete Mario Basler vor wenigen Tagen, dass sich der Klub seinen Informationen nach um Eintracht Frankfurts Erfolgsmanager Markus Krösche bemüht. Gegenüber sport.de bekräftigte der 56-Jährige seine pikante Enthüllung noch einmal.

Krösche zieht seit 2021 als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt die Fäden. Seither gewannen die Hessen die Europa League (2022), standen im DFB-Pokalfinale (2023), zogen ins Achtelfinale der Champions League ein und verbesserten sich in der Bundesliga stetig.

Abseits vom Sportlichen zeichnete sich Krösche für zahlreiche Top-Deals verantwortlich, darunter die ablösefreien Verpflichtungen von Randal Kolo Muani und Omar Marmoush.