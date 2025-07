Union Berlin bedient sich beim HSV

IMAGO/Fernando Soares

Raab wechselt nach Berlin

Union Berlin hat sein Torwartteam mit Matheo Raab vom Hamburger SV verstärkt. Wie Union am Freitag mitteilte, wird der 26-Jährige ab sofort für die Hauptstädter auflaufen. Zu den Vertragsmodalitäten machte Union wie üblich keine Angaben, Raab besaß bei Aufsteiger HSV noch einen Vertrag bis 2026.

In Köpenick ergänzt Raab das Torwartteam um Frederik Rönnow als Nachfolger von Alexander Schwolow, dessen Vertrag nicht verlängert worden war.

"Mit Matheo erhalten wir eine weitere wichtige und interessante Komponente für unser Torwart-Team. Wir sind überzeugt davon, dass er die Konkurrenz zwischen den Pfosten beleben wird und freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat", sagte Union-Geschäftsführer Horst Heldt.

Raab schaffte 2020 den Sprung in die erste Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern in die 3. Liga. Zur Saison 2022/23 schloss sich der Torhüter dem HSV an und fungierte dort als Ersatz hinter Daniel Heuer Fernandes.

In der Rückrunde der folgenden Spielzeit stieg Raab unter Cheftrainer Tim Walter und dessen Nachfolger Steffen Baumgart zwischenzeitlich zur Nummer eins auf.