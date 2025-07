Asllani: Kinderbuch-Heldin, Vorbild - und weiblicher Zlatan?

IMAGO/Priscila Bütler / SPP

Schwedischer Top-Star: Kosovare Asllani

Kosovare Asllani war an drei der vier schwedischen Tore bei dieser EM direkt beteiligt. Die 35-Jährige aus Bullerbyn wird auch gerne mit Zlatan Ibrahimovic verglichen.

Astrid Lindgren hätte die Geschichte von Kosovare Asllani wohl zu gerne zu Papier gebracht. Schließlich wuchs Schwedens EM-Überfliegerin ausgerechnet in Bullerbyn auf, ging ihre ersten fußballerischen Schritte in Vimmerby - und reifte in der Heimatstadt der berühmten Schriftstellerin zum Idol vieler Mädchen. Kein Wunder, dass sich 16 Jahre nach dem Tod Lindgrens mit Anja Gatu eine Autorin der Story Asllanis widmete und über sie das Kinderbuch "Jag ihn in den Winkel, Kosse" schrieb.

"Es macht großen Spaß, über Kosovare zu schreiben, weil sie ein echt interessanter Charakter ist. Ich verstehe sehr gut, warum sie so beliebt ist", sagte Gatu. Aktuell begeistert Asllani ihr Heimatland mit Gala-Vorstellungen bei der Europameisterschaft in der Schweiz, war in den ersten beiden Gruppenspielen an drei der vier schwedischen Tore direkt beteiligt. Gegen "Angstgegner" (Magdalena Eriksson) Deutschland will sie ihr Team am Samstag (21:00 Uhr/ZDF und DAZN) zum Gruppensieg führen.

"Wir sehen gute Chancen, aber Deutschland hat ein sehr gutes Team. Wir müssen voll konzentriert sein. Es wird ein aufregendes Spiel", sagte Asllani, nach der in Vimmerby längst ein Sportplatz benannt ist. Dass bereits ein Remis für Platz eins in Gruppe C reicht, sei dabei irrelevant. "Wir wollen gegen Deutschland gewinnen, kein Unentschieden", betonte die Kapitänin. Sie selbst ist im schwedischen Team Anführerin, Torschützin, Vorlagengeberin - und Vorbild für Mädchen mit Migrationshintergrund.

Vergleiche zu Ibrahimovic

Asllani hat Wurzeln im Balkan. Ihre Eltern hatten 1988 das Krisengebiet Kosovo Richtung Schweden verlassen, ein Jahr später kam Kosovare in Kristianstad auf die Welt. Ihr Vorname ist eine Hommage an das Herkunftsland ihrer Eltern. "Ich bin sehr stolz für Schweden zu spielen und trage Kosovo im Herzen", erzählt die Mittelfeldspielerin. Ihr Herz gehöre "beiden Ländern". Nicht nur wegen der Gemeinsamkeiten bezüglich der Herkunft wird sie gerne mal mit Zlatan Ibrahimovic verglichen.

"Ich möchte mit keinem Spieler verglichen werden, auch nicht mit Zlatan. Es gibt keine Ähnlichkeiten", sagte sie selbst einst. Doch ähnlich wie der schillernde Superstar der Männer nimmt Asllani kein Blatt vor den Mund. Sie polarisiert mit ihren Aussagen, kritisiert auch mal offen ihre Arbeitgeber oder setzt sich unermüdlich für Gleichberechtigung ein. Und vor allem verstellt sich die extrovertierte Asllani nie - und das macht sie so geeignet für ein Kinderbuch.

"In meinen Büchern schummelt sie, wenn sie mit ihren Brüdern spielt. Oder sie versteckt sich im Gebüsch, um beim Training nicht so viel laufen zu müssen. Sie macht eine ganze Menge böse Sachen!", erzählte Autorin Gatu: "Aber sie ist auch absolut loyal gegenüber ihren Freunden und in vielerlei Hinsicht sehr vorbildlich. Ich denke, die Kinder mögen sie so sehr, weil sie sich mit ihr identifizieren können."

Falls Asllani die Schwedinnen gegen Deutschland zum Gruppensieg schießt, würde das ihrer Beliebtheit gewiss nicht schaden.