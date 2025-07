Spanien siegt bei Frauen-EM weiter

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Nächster Sieg für Spanien bei der Frauen-EM

Mit einer weiteren souveränen Vorstellung sind Spaniens Fußballerinnen als Gruppenerste ins EM-Viertelfinale eingezogen.

Gegen Italien siegte der Weltmeister in Bern verdient mit 3:1 (1:1). In der Runde der besten Acht trifft Spanien am Freitag kommender Woche erneut im Wankdorf-Stadion auf Gastgeber Schweiz.

Für Italien, das die Gruppe B als Zweiter abschloss, geht es am Mittwoch in Genf gegen Norwegen weiter.

Athenea del Castillo (14. Minute), Patri Guijarro (49.) und Esther González (90.+1) erzielten die Tore vor 29.644 Zuschauern für den EM-Topfavoriten, bei dem erstmals in diesem Turnier Aitana Bonmatí in der Startelf stand. Die zweimalige Weltfußballerin war wenige Tage vor der EM an einer Hirnhautentzündung erkrankt. Elisabetta Oliviero (10.) hatte Italien zunächst in Führung gebracht.

Erst Latte, dann Führung für Italien

Spanien kontrollierte die Partie über gewohnt viel Ballbesitz, kam gegen diszipliniert verteidigende Italienerinnen zunächst aber kaum zu Chancen. Besser machte es die Squadra Azzurra. Erst köpfte Kapitänin Elena Linari den Ball an die Latte, Sekunden später lag der Ball im Tor. Spaniens Mariona Caldentey hatte Oliviero im Strafraum unfreiwillig die perfekte Vorlage geliefert, der Abschluss geriet zur Formsache.

Die Freude über die Führung hielt nur kurz. Del Castillo spielte Doppelpass mit Alexia Putellas und schlenzte den per Hacke perfekt aufgelegten Ball aus knapp 16 Metern halbhoch ins Eck. Trainerin Montserrat Tomé, die ihr Team auf sechs Positionen im Vergleich zum 6:2 gegen Belgien verändert hatte, ballte erstmals die Faust.

Spanien zog wieder sein gefürchtetes Kurzpassspiel auf, dem die Elf von Trainer Andrea Soncin Leidenschaft und Lauffreude entgegensetzte. Der Favorit drehte die Partie aber doch, Guijarro traf per Direktabnahme kurz nach dem Seitenwechsel.

Spaniens Torhüterin verhindert 2:2

Die Italienerinnen um Bayern-Spielerin Arianna Caruso hielten die Partie lange offen. Sofia Cantore hatte die beste Chance zum 2:2, ihren leicht abgefälschten Schuss parierte Torhüterin Adriana Nanclares stark. Auf spanischer Seite belebte vor allem das eingewechselte Supertalent Vicky López die Offensive. González machte in der Nachspielzeit alles klar.

Vorbei ist die EM für Portugal und Belgien. Im direkten Duell in Sion reichte es zumindest für Belgien zum ersten wie späten Vorrundensieg. Beim 2:1 (1:0) erzielte Janice Cayman (90.+6) das Siegtor. Zuvor hatten Belgiens Rekordtorschützin Tessa Wullaert (3.) und Telma Encarnação (87.) getroffen.