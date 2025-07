FC Bayern bietet für Woltemade, VfB Stuttgart reagiert

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Nick Woltemade vom VfB Stuttgart wird vom FC Bayern umworben

VfB Stuttgart oder FC Bayern? Der Ablöse-Poker um Nick Woltemade ist eröffnet. RTL/ntv und sport.de wissen: Der deutsche Rekordmeister hat den Schwaben eine erste Offerte für den Nationalstürmer übermittelt - und bereits eine Antwort erhalten.

Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de hat der FC Bayern dem VfB Stuttgart eine erste konkrete Ablöse-Offerte für Nick Woltemade unterbreitet.

Diese beläuft sich auf 40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro mögliche Bonuszahlungen. Aber: Der DFB-Pokalsieger hat das Angebot bereits abgelehnt.

Woltemade will in der laufenden Transferperiode zum FC Bayern wechseln. Das hat der 23-Jährige dem VfB klar übermittelt.

Zuletzt hatte sich Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zur Causa Woltemade geäußert. "Nick ist ein wichtiger Faktor in der Mannschaft. Wir schätzen ihn sportlich und menschlich und haben im letzten Sommer eine sehr langfristige Zusammenarbeit beschlossen. Nick sieht in jeder Situation eine Chance, das ist seine Form der Professionalität", sagte er dem "kicker".

Wohlgemuth erklärte: "Wir wollen ihn nicht abgeben und planen mit ihm für die kommende Saison."

VfB Stuttgart: Woltemade zum FC Bayern? Auch Hoeneß äußert sich

Grundsätzlich sei es "absolut verständlich, dass sich ein Spieler mit außerordentlichen Angeboten anderer Klubs beschäftigt. Um ein solches handelt es sich, wenn ein Verein wie der FC Bayern anfragt", so der 46-Jährige, der betonte: "Natürlich ist es für den Spieler keine Option, so zu tun, als gäbe es dieses Interesse nicht."

Auch VfB-Trainer Sebastian Hoeneß bezeichnete es am Rande des Trainingsauftakts der Schwaben als "legitim", dass sich Woltemade mit dem Interesse des FC Bayern auseinandersetzt. "Das ist gang und gäbe in dem Geschäft. Für mich ist es eine recht normale Situation, die insbesondere aufgrund der Sommerpause sehr groß geworden ist", merkte er an. Hoeneß betonte: "Trotzdem planen wir mit ihm."

Negative Stimmung der VfB-Anhänger gegen Woltemade erwartet Wohlgemuth nicht: "Ich bin sicher, dass unsere Fans diesen laufenden Vorgang sehr differenziert betrachten. Es ist weder Porzellan noch etwas anderes zerschlagen worden."