Schweiz brennt auf übermächtiges Spanien

AFP/SID/Fabrice COFFRINI

Die Schweiz will weiter jubeln

1:5, 0:5, 1:7 - die Schweiz hat alles andere als gute Erinnerungen an die jüngsten Begegnungen mit Spanien. Vor dem EM-Viertelfinale am Freitag (21:00 Uhr) in Bern gegen den Weltmeister brennen die Gastgeberinnen auf Revanche.

"Wir haben von Spanien auf den Deckel bekommen und haben da noch eine Rechnung offen", sagte Innenverteidigerin Viola Calligaris und betonte: "Über 90 Minuten ist alles offen."

Die Zahlen sprechen jedoch eine andere Sprache. Ob bei der WM 2023 oder zuletzt in der Nations League - die Schweiz hatte in den vergangenen Duellen nicht den Hauch einer Chance.

Den bislang letzten von immerhin drei Siegen in zwölf Partien (sieben Niederlagen) gab es 2012 in der EM-Qualifikation (4:3). Und Spanien um die Weltfußballerinnen Aitana Bonmatí und Alexia Putellas spielt bei der EM in der Schweiz bisher am überzeugendsten.

Dennoch: Auch Spanien sei schlagbar, sagte Sydney Schertenleib. Die Stürmerin muss es wissen, sie spielt beim FC Barcelona. "Die Qualität am Ball ist sehr hoch", sagte sie über den kommenden Gegner. Das bedeutet: "Gegen sie ist es wichtig, dass man eng an ihnen dran ist, kompakt steht und aggressiv draufgeht. Ich sehe täglich im Training, was sie draufhaben - aber auch, was sie noch verbessern können."