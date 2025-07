Eintracht Frankfurt holt "tollen Charakter"

AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Neuzugang für die Abwehr: Marthine Östenstad (l.)

Eintracht Frankfurt hat die norwegische Fußball-Nationalspielerin Marthine Östenstad (24) verpflichtet. Die EM-Teilnehmerin kommt vom norwegischen Erstligisten SK Brann und unterschrieb bei der SGE einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

"Sie bringt alles mit, um uns in der Innenverteidigung zu verstärken und hat darüber hinaus einen tollen Charakter, mit dem sie auch außerhalb des Platzes eine große Bereicherung sein wird", sagte Frankfurts Technische Direktorin Katharina Kiel über den Neuzugang.

Bei der EURO in der Schweiz kam Östenstad am vergangenen Donnerstag beim 4:3 gegen Island zum Einsatz. Im Viertelfinale trifft sie mit den Norwegerinnen am Mittwoch (21.00 Uhr) in Genf auf Italien.