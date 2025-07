Union Berlin präsentiert neuen Hauptsponsor

1. FC Union Berlin/1. FC Union Berlin

Dirk Zingler (r.) freut sich über neuen Sponsor

Union Berlin geht mit einem neuen Hauptsponsor in die anstehende Saison der Fußball-Bundesliga.

Das Logo der Spar- und Anlageplattform Fintech Raisin wird künftig auf den Trikots der beiden Profi-Teams des Klubs zu sehen sein, das teilten die Berliner am Samstag mit. Neben den Männern spielen ab diesem Sommer auch die Union-Frauen erstmals in der Bundesliga. Dem Team gelang in den vergangenen beiden Jahren der Durchmarsch aus der drittklassigen Regionalliga.

"Ich freue mich, dass wir einen Hauptsponsor für uns gewinnen konnten, der unseren inhaltlichen Ansatz teilt und sich ausdrücklich als Partner eines Klubs mit zwei Profimannschaften – Männer und Frauen - versteht", sagte Union-Präsident Dirk Zingler über das Berliner Unternehmen.