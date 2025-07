Selkes emotionale Botschaft an den HSV

IMAGO/Fernando Soares

Davie Selke blickte auf eine tolle Zeit beim HSV zurück

Davie Selke wurde Torschützenkönig der 2. Liga, erlebte das für ihn "schönste Jahr" seiner Fußballkarriere - und verlässt den Hamburger SV doch Richtung Türkei.

Entspannt sprach Davie Selke in die Kamera, 67 Sekunden lang, ließ seine emotionale Zeit in Hamburg im Schnelldurchlauf Revue passieren. "Mir war es extrem wichtig, nochmal so zu euch zu sprechen und mich zu bedanken für das schönste Jahr, was ich erleben durfte als Fußballer", sagte der Stürmer bei Instagram. Was seit Wochen klar war, ist nun offiziell - Schluss. Aus. Vorbei. Selke verlässt den HSV.

Es war abzusehen, dass sich die Wege trennen würden - schon vor dem 10. Mai, diesem großen Tag, an dem der stolze Hamburger SV die Rückkehr in die Bundesliga nach sieben langen Jahren perfekt machte. Dabei ist der Aufstieg für immer untrennbar mit Selke verknüpft, ohne die 22 Treffer des Torschützenkönigs wäre die Mission kaum erfüllt worden.

Ein Angebot des Klubs für zwei weitere Jahre hatte der 30-Jährige im März ausgeschlagen, dazu eine Klausel streichen lassen, die bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen automatisch zur Vertragsverlängerung geführt hätte. Zwar blieb die Türe offen, doch es zeigte sich Richtung Saisonende immer klarer: Es wird nichts mehr mit einer Einigung. Unter anderem sollen die unterschiedlichen Wünsche bei der Vertragsdauer ein Knackpunkt gewesen sein.

Zweifel hatten die Verpflichtung im Vorjahr begleitet, als Steffen Baumgart, der Vorgänger von Aufstiegstrainer Merlin Polzin, den alten Bekannten aus Kölner Zeiten nachholte.

Selke blickt auf Achterbahnfahrt beim HSV zurück

Schnell waren sie verflogen, der HSV und Selke, das passte einfach. Und doch kommt es zur Trennung, obwohl der Torjäger eigentlich bleiben wollte. Übrigens genau wie davor beim 1. FC Köln.

Hamburg sei "eine Achterbahn mit unfassbaren Highlights" gewesen, sagte Selke. Er habe die Zeit "brutal genossen", dachte dabei an "die Feierlichkeiten auf dem Rathausbalkon, an die Karawane danach, wo wir mit den Bussen durch Hamburg gefahren sind und einfach abgefeiert haben. Die Bilder werden für immer in meinem Herzen bleiben."

Selke geht zum türkischen Erstligisten Basaksehir FK, hat in Istanbul bis 2027 unterschrieben. Sein Nachfolger steht schon bereit. Der Wechsel des dänischen Nationalstürmers Yussuf Poulsen (31) von RB Leipzig ist so gut wie durch.