Werder bemüht sich offenbar intensiv um Juve-Linksaußen

IMAGO/EPhotopress

Samuel Mbangula ist Thema bei Werder Bremen

Der SV Werder Bremen sucht derzeit nach Verstärkungen für die neue Saison. Dabei soll ein Offensivmann von Juventus Turin in den Fokus geraten sein.

Nach langer Durstphase präsentierte Werder Bremen zuletzt in Maximilian Wöber den ersten Transfer des Sommers. Der Österreicher kam für die Abwehr. Doch die Grün-Weißen wollen auch in der Offensive nachlegen.

Hierbei sind die Verantwortlichen offenbar auf Samuel Mbangula von Juventus Turin aufmerksam geworden. Der 21-jährige Belgier hat beim Serie-A-Klub noch einen gültigen Vertrag bis Mitte 2028, spielt aber bislang nur eine untergeordnete Rolle. Hier könnten nun die Bremer ins Spiel kommen.

Bereits vor einigen Tagen schrieb die französische "L’Équipe" vom Interesse der Werderaner, nun vermeldet auch der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio, dass der SVW an Mbangula dran ist.

Demnach soll sich der Bundesligist intensiv um die Dienste des Linksaußen bemühen, der in der abgelaufenen Spielzeit auf drei Tore und vier Vorlagen in 23 Serie-A-Einsätzen kam. Mbangula reiste zuletzt auch mit Juve zur Klub-WM in die USA, wurde dort allerdings nicht eingesetzt.

Werder Bremen wohl nur mit geringen Chancen

Der Marktwert des Belgiers liegt bei geschätzten 14 Millionen Euro. Heißt: Kaufen könnten sich die Bremer den Offensivmann nicht.

Dementsprechend steht laut "Deichstube" maximal eine Leihe im Raum. Das sei eine Option, schreibt das vereinsnahe Portal. Wie groß die Chancen auf Vollzug sind, wollte die "Deichstube" aber nicht konkret sagen.

Tendenziell dürften diese allerdings nicht allzu groß sein, immerhin werben wohl auch Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen, AS Monaco aus der Ligue 1 und England-Klub AFC Bournemouth um Mbangula.

Der 21-Jährige wurde in der Jugend von Brügge und Anderlecht ausgebildet und wechselte schließlich 2020 zu Juventus Turin. Für die Profi-Abteilung absolvierte er dort insgesamt 32 Spiele (vier Tore, fünf Vorlagen).