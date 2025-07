Letzte BVB-Chance bei Jadon Sancho?

IMAGO/Nigel Keene

Kehrt Jadon Sancho noch einmal zum BVB zurück?

Rund um Borussia Dortmund träumen nicht wenige von einem erneuten Comeback von Jadon Sancho. Sollten die BVB-Bosse eine Rückholaktion in Erwägung ziehen, drängt nun offenbar die Zeit.

Denn: Der Wechsel des 25 Jahre alten Engländers von Manchester United zu Juventus Turin soll zwar weit fortgeschritten sein, derzeit aber noch ein einem Detail haken. Dabei handelt es sich laut der italienischen Zeitung "La Stampa" um die Verhandlungen zwischen Jadon Sancho und United über eine mögliche Abfindung.

Mindestens fünf Millionen Euro soll der Ex-BVB-Profi demnach fordern, damit er seinen erst 2026 endenden und extrem lukrativen Vertrag am Old Trafford aufgibt und dem Wechsel von der Premier League in die Serie A zustimmt.

Hintergrund: Bei Juventus Turin drohen Sancho drastische Gehaltseinbußen. Bei United schleppt der Flügelstürmer derzeit angeblich satte 18 Millionen Euro pro Jahr ab. Die Alte Dame soll mit ihm bereits eine Einigung über ein Netto-Gehalt von sechs Millionen Euro erzielt haben.

Auch zwischen den Klubs soll alles klar sein: Juventus würde dem Bericht zufolge 20 Millionen Euro für Sancho auf die Insel überweisen, sollte der Deal über die Bühne gehen.

BVB-Gerüchte um Jadon Sancho zuletzt fast verstummt

"La Stampa" schreibt, eine weitere Verzögerung in dem Poker könnte für Juve zum Problem werden. Neben möglichen BVB-Bemühungen um Sancho wird in diesem Zusammenhang auch die Option erwähnt, dass sich saudi-arabische Klubs noch einschalten und mit den großen Geldscheinen wedeln könnten.

Dass sich die Dortmunder noch einmal ernsthaft mit Sanchos Verpflichtung beschäftigen, scheint derzeit unwahrscheinlich zu sein. Konkrete Gerüchte um ein BVB-Interesse waren zuletzt Mangelware.

Die Verantwortlichen betonten im Gegenteil mehrfach öffentlich, Sancho sei derzeit kein wirkliches Thema in ihren Gedankenspielen.