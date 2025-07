VfL-Profi erleidet Lungenkollaps

firo Sportphoto/SID

Fällt auf unbestimmte Zeit aus: Erhan Mašović vom VfL Bochum

Große Sorge um Erhan Masovic: Der Innenverteidiger des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum erlitt nach einem Zweikampf einen Lungenkollaps und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut Vereinsseite ist Masovic dort bereits erfolgreich operiert worden. Wie lang der Serbe ausfällt, ließ der Verein offen.

"Die Diagnose hat uns überrascht und schockiert. Bei so einer Verletzung steht alles andere erstmal hinten an. Erhan erhält die bestmögliche medizinische Versorgung und wir hoffen, dass er das Krankenhaus bald wieder verlassen kann", sagte Geschäftsführer Dirk Dufner.

Masovic ist Bochums zweiter Ausfall in der Saisonvorbereitung, nachdem sich Moritz-Broni Kwarteng eine Außenbandverletzung zuzog. Der 26-Jährige spielt seit 2020 beim VfL und wurde in der Debütsaison direkt Meister in der 2. Bundesliga.

In der vergangenen Saison spielte er wettbewerbsübergreifend 17 Spiele, erzielte ein Tor und eine Vorlage.