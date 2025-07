FC Schalke 04 blamiert sich - und schlägt Erstligisten

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Moussa Sylla traf für den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat einen Testspiel-Doppelpack mit einer Blamage und einem Sieg gegen einen Erstligisten hinter sich gebracht.

Am Samstag verlor der Zweitligist im Rahmen seines Trainingslagers in Österreich zunächst mit 2:3 (0:2) gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden.

Der neue Cheftrainer Miron Muslic schickte dabei die vermeintliche B-Elf auf den Platz. Wehen Wiesbaden führte zwischenzeitlich durch Treffer von Fatih Kaya (7./10.) sowie Robin Kalem (52.) mit 3:0.

S04-Youngster Peter Remmert sorgte mit einem Doppelpack (71./87.) vor 800 Zuschauern auf dem Trainingsplatz in Neustift immerhin noch für Ergebniskosmetik.

Mit von der Partie war auch U19-Nationalspieler Taylan Bulut, der in der 62. Minute eingewechselt wurde. Den 19-Jährigen will der FC Schalke 04 in dieser Transferperiode noch verkaufen, um Einnahmen zu generieren, so die DFL-Eigenkapitalregel zu erfüllen und einem Punktabzug zu entgehen.

Die Kapitänsbinde bei den Schalkern trug Henning Matriciani. Muslic wechselte lediglich zweimal in den gesamten 90 Minuten.

Verkaufskandidat Sylla führt den FC Schalke 04 zum Sieg

Deutlich mehr voraussichtliche Stammkräfte schickt der S04-Coach anschließend in der Velly Arena in Imst beim 1:0 (1:0) gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen ins Rennen. Vor 1100 Zuschauer kamen nur Akteure zum Einsatz, die gegen Wehen Wiesbaden nicht gespielt hatten.

Torjäger Moussa Sylla (32.), der wie Bulut noch abgegeben werden soll, erzielte das goldene Tor.

Die Kapitänsbinde auf Schalker Seite trug diesmal Neuzugang Timo Becker, der am Tag zuvor neben Kenan Karaman, Loris Karius, Ron Schallenberg und Max Grüger auch in den Mannschaftsrat berufen worden war.

Angreifer Emil Höjlund stand aufgrund einer Vorsichtsmaßnahme nicht im S04-Aufgebot. Er hatte im Training einen Kopfzusammenprall erlitten.

Der Schalker Tross reist am Montag zurück nach Gelsenkirchen. Nach einer weiteren Trainingswoche stehen am kommende Wochenenden erneut zwei Testspiele auf dem Programm.

Am Freitag gastiert der der niederländische Erstligist FC Twente im Parkstadion, am Sonntag reist der S04 zu Oberligist Rot Weiss Ahlen. Anstoß ist jeweils um 14:00 Uhr.