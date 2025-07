Das verdient Ex-HSV-Star Selke jetzt in der Türkei

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Davie Selke zog es vom HSV in die Türkei

Bereits seit Wochen bahnte sich der Abgang von Aufstiegsheld Davie Selke vom Hamburger SV an. Am Freitag unterschrieb der Angreifer einen Vertrag bei Basaksehir FK in Istanbul. Inzwischen scheint auch klar. was der Ex-HSV-Profi bei seinem neuen Arbeitgeber verdient.

"Bild" zufolge streicht Davie Selke am Bosporus künftig zwei Millionen Euro pro Saison ein. Zwei Jahre läuft sein Vertrag bei Basaksehir FK, einem Verein, der eng mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner Partei AKP verbunden ist. Es existiert nach Klubangaben zudem eine Option auf ein weiteres Jahr.

Selke hatte sich am Freitagabend via Instagram emotional vom HSV und seinen Fans verabschiedet.

"Mir war es extrem wichtig, nochmal so zu euch zu sprechen und mich zu bedanken für das schönste Jahr, was ich erleben durfte als Fußballer", sagte der Torschützenkönig der zurückliegenden Zweitliga-Saison in seiner Video-Botschaft.

Hamburg sei "eine Achterbahn mit unfassbaren Highlights" gewesen, so Selke. Er habe die Zeit "brutal genossen", dachte dabei an "die Feierlichkeiten auf dem Rathausbalkon, an die Karawane danach, wo wir mit den Bussen durch Hamburg gefahren sind und einfach abgefeiert haben. Die Bilder werden für immer in meinem Herzen bleiben."

Keine Einigung zwischen Davie Selke und dem HSV

Bereits im Märtz hatte der 30-Jährige eine HSV-Offerte zu Verlängerung seines am 30. Juni ausgelaufenen Vertrags abgelehnt. Er ließ zudem eine Klausel streichen, die bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen automatisch zur Vertragsverlängerung geführt hätte.

In der Gehaltsfrage sollen sich beide Parteien nicht einig gewesen sein. Auch die unterschiedlichen Wünsche bei der Vertragsdauer waren wohl ein Knackpunkt.

Angebote von Rapid Wien sowie aus der zweiten englischen Liga schlug Selke dann aus, nachdem er sich vor Ort ein Bild von den Gegebenheiten in Istanbul gemacht hatte und sich dann für den Wechsel zu Basaksehir entschied.