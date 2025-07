Weiterer Star von Bayer Leverkusen will angeblich weg

IMAGO/Kolvenbach

Exequiel Palacios (o.) will Bayer Leverkusen angeblich verlassen

Der personelle Aderlass bei Bayer Leverkusen könnte weitergehen. Angeblich hegt ein weiterer Leistungsträger der Werkself einen Wechsel-Wunsch.

Dabei handelt es sich um den argentinischen Mittelfeld-Motor Exequiel Palacios, wie der Journalist Marcos Durán via X berichtet. Demnach würde der 26-Jährige künftig gerne für Atlético Madrid auflaufen.

Trainer Diego Simeone soll seinen Landsmann sehr schätzen, Palacios befinde sich bereits seit mehreren Jahren auf Atléticos Liste, heißt es.

Zudem soll die Beziehung zwischen dem LaLiga-Giganten und Palacios' Management hervorragend sein. Der Profi wird von der Berateragentur Eleven Talent Group vertreten, die ihren Sitz in Barcelona hat.

Aber: In einem fortgeschrittenen Stadium befindet sich ein möglicher Wechsel Palacios' von Bayer Leverkusen auf die iberische Halbinsel offenbar noch nicht, Der Madrider Reporter Pascual Ruiz vermeldet zwar, Palacios stehe bei Atléticos sehr hoch im Kurs. Es gebe aber derzeit keine Bewegung in der Personalie.

Atlético soll darüber informiert sein, dass Palacios in seinem bis 2028 datierten Vertrag in Leverkusen über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verfügt, Bayer aber womöglich bereit wäre, ihn auch zu einem niedrigeren Preis abzugeben.

Großer personeller Aderlass bei Bayer Leverkusen

Handlungsbedarf könnte bei Atlético demnach entstehen, wenn Rodrigo De Paul den Klub in diesem Sommer verlässt. Der 31-Jährige wird mit einem Wechsel zu Lionel Messis Arbeitgeber Inter Miami in Verbindung gebracht.

Palacios war 2020 für 17 Millionen Euro von seinem Ausbildungsverein River Plate nach Leverkusen gewechselt. Unter Ex-Coach Xabi Alonso entwickelte er sich dann zum Top-Spieler.

Sollte er die Werkself tatsächlich verlassen, wäre er die vierte Säule der Double-Mannschaft, die geht. Florian Wirtz und Jeremie Frimpong schlossen sich dem FC Liverpool an, Jonathan Tah zog es nach Ablauf seines Kontrakts zum FC Bayern.