Sperre für Rotsünderin Wamser steht fest

AFP/SID/MIGUEL MEDINA

Wamser nach ihrer Roten Karte

Nationalspielerin Carlotta Wamser ist nach ihrem Platzverweis im EM-Gruppenfinale gegen Schweden für ein Spiel gesperrt worden.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag mit. Wamser verpasst damit das Viertelfinale am Samstag (21:00 Uhr/ZDF und DAZN) in Basel gegen den Sieger der Gruppe D.

Die 21-Jährige lenkte beim Stand von 1:2 einen Ball mit der Hand von der Torlinie - und sah folgerichtig die Rote Karte (31.). In Unterzahl verlor die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück mit 1:4 und verpasste damit den Gruppensieg.

"Spätestens mit der Roten Karte war für uns klar, dass es sehr, sehr schwer wird, gegen diese schwedische Mannschaft zu bestehen", sagte Wück im Anschluss.

Wamser war nach der Verletzung von Giulia Gwinn auf die rechte Abwehrseite gerückt und hatte für ihre Einsätze gegen Polen (2:0) und Dänemark (2:1) viel Lob erhalten.