Irre Messi-Rekordshow geht weiter

Lionel Messi avanciert zum Dauer-Doppelpacker in der MLS

Er kann einfach nicht anders: Lionel Messi ist in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) weiterhin historisch gut unterwegs und hat seinen eigenen Rekord ausgebaut.

Der argentinische Weltmeister schoss Inter Miami am Samstagabend mit seinem nächsten Doppelpack zum 2:1 (1:0) im Topspiel gegen den Nashville SC, bereits zum fünften Mal in Folge erzielte er damit mehr als ein Tor pro Spiel. Das hat es in der MLS nie zuvor gegeben, den ursprünglichen Rekord hatte Messi schon drei Tage zuvor beim Sieg gegen New England Revolution gebrochen.

"Es ist unglaublich, was er hier schafft", sagte Miamis Trainer Javier Mascherano: "Jetzt bricht er die Rekorde schon alle drei Tage, nicht bloß jedes Wochenende. Er setzt den Standard für unser Team, er ist der Anführer. Für mich ist es ein Segen, diese Phase seiner Karriere begleiten zu dürfen."

Messi verwandelte zunächst einen direkten Freistoß (17.) zur Führung. Nach Nashvilles Ausgleich durch den gebürtigen Berliner Hany Mukhtar (49.) gelang Messi der Siegtreffer, er nutzte einen Abspielfehler von Torwart Joe Willis (62.).

Mit nun 16 Toren steht der Weltmeister auch ganz oben in der Torjägerliste, gemeinsam mit Nashvilles Sam Surridge.

Wann bekommt Messi eine Pause?

Miami, das bei der Klub-WM im Achtelfinale an Paris Saint-Germain gescheitert war, steht in der Eastern Conference mittlerweile auf Rang fünf - und hat drei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenten.

Spitzenreiter Philadelphia Union ist nur fünf Punkte entfernt. Auch in der kommenden Woche stehen für Inter zwei Spiele an.

"Irgendwann müssen wir Zeit finden, um ihm ein paar Pausen zu gönnen", sagte Mascherano über seinen 38 Jahre alten Ausnahmespieler: "Wir werden von Tag zu Tag schauen."