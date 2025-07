Historische DFB-Pleite erzielt Top-Quote

AFP/SID/MIGUEL MEDINA

Die Fans bauten das deutsche Team auf

Das dritte EM-Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen in der Schweiz hat erneut für eine starke TV-Quote gesorgt.

7,66 Millionen Menschen verfolgten am Samstagabend im ZDF das 1:4 (1:3) gegen Schweden, die höchste DFB-Pleite der EM-Geschichte. Das entsprach einem Marktanteil von 37,9 Prozent.

Den Auftaktsieg gegen Polen (2:0) hatten sogar 8,22 Millionen Fans (Marktanteil 41,2 Prozent) gesehen, beim Erfolg gegen Dänemark (2:1) schalteten 7,02 Millionen Menschen (38,7 Prozent) ein. Alle drei Begegnungen wurden auf dem deutschen Markt auch auf der Streamingplattform DAZN gezeigt.

Als Gruppenzweiter ist das Team von Bundestrainer Christian Wück im Viertelfinale am Samstag (21:00 Uhr/ZDF und DAZN) in Basel gegen den Sieger der Gruppe D gefordert. Am Abend entscheidet sich, ob es gegen Titelverteidiger England, Frankreich oder die Niederlande geht.