Wechsel-Entscheidung bei BVB-Star Adeyemi gefallen

Karim Adeyemi will wohl beim BVB bleiben

Immer wieder galt Karim Adeyemi in den letzten Jahren als Wechsel-Kandidat, auch im aktuellen Sommer wieder. Verlässt der Angreifer den BVB dieses Mal? Offenbar ist mittlerweile eine Entscheidung um Adeyemi gefallen.

Im Winter wäre Karim Adeyemi beinahe bei der SSC Neapel gelandet. Allerdings kam der Transfer am Ende doch nicht zustande, unter anderem, weil der Offensivmann lieber bei Borussia Dortmund bleiben wollte. Auch in diesem Sommer gab es wieder zahlreiche Abwanderungsgerüchte um den achtfachen deutschen Nationalspieler.

Doch offenbar ist mittlerweile eine Entscheidung gefallen. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, plane der Rechtsaußen inzwischen, beim BVB zu bleiben.

In diesem Sommer hätten demnach keinerlei Gespräche über einen möglichen Wechsel zu einem anderen Verein stattgefunden, so der italienische Reporter weiter. Adeyemi sei glücklich in Dortmund, heißt es.

Zuletzt hatte "Bild" berichtet, der BVB sei in der Causa Adeyemi ab einer Ablöse-Offerte zwischen 65 und 70 Millionen Euro gesprächsbereit.

Laut "Gazzetta dello Sport" habe Juventus Turin den schnellen Angreifer ins Visier genommen, wolle aber lediglich zwischen 45 und 50 Millionen Euro bieten.

Adeyemi hat noch lange Vertrag beim BVB

Dabei hatte Juve Adeyemi schon im vergangenen Sommer unter Vertrag nehmen wollen, scheiterte damals aber noch an den hohen Gehaltsforderungen des Spielers, aber eben auch schon an der vom BVB aufgerufenen Ablöse von (damaligen) 60 Millionen Euro.

Nun wird Adeyemi wohl erneut in Dortmund bleiben, dort, wo er bereits seit Mitte 2022 spielt. 107 Partien bestritt er seitdem in verschiedensten Wettbewerben, dabei gelangen ihm 26 Tore und 19 Vorlagen. Titel konnte Adeyemi mit dem BVB aber bislang nicht sammeln.

Der U21-Europameister von 2021 scheiterte mit den Dortmundern im Sommer 2023 auf den letzten Metern am Titelgewinn in der Bundesliga.

Adeyemis Vertrag bei der Borussia ist noch bis 2027 datiert.