VfB-Boss: Bayern muss "Außergewöhnliches" tun für Woltemade

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Nick Woltemade wird intensiv mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Das hört sich doch ein wenig anders als zuletzt: Vorstandsboss Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart hat dem FC Bayern bei den Bemühungen um Nick Woltemade die Tür ein Stück geöffnet, jedoch betont, dass sich die Münchner für einen Transfer extrem strecken müssen.

Aus dem kategorischen "Nein" zu einem Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern, das bei genauerem Hinsehen wohl ohnehin nie eines war, ist ein - wenn auch noch sehr kleines - öffentliches "Vielleicht" geworden, so jedenfalls lassen sich Worte von Alexander Wehrle deuten, die dieser bei einer Veranstaltung im Rahmen des 750-jährigen Jubiläums der Gemeinde Möglingen nun fallen ließ.

Zwar sagte der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, wie von den "Stuttgartern Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung" zitiert, vorweg vor allem die bekannten Worte: "Wir geben ihn ja nicht her. Er wird auch in der kommenden Saison Fußball spielen bei uns."

Danach aber folgte jene Wehrle-Aussage, die beim deutschen Rekordmeister wohl gut ankommen dürften: "Außer die Bayern machen wirklich etwas Außergewöhnliches, dann sind wir alle Profis genug, darüber zu sprechen".

Übersetzt heißt das allem Anschein nach, dass die Schwaben wohl verhandlungsbereit wären, was einen Wechsel in diesem Sommer eingeht, jedenfalls dann, wenn die Bayern-Verantwortlichen um Sport-Vorstand Max Eberl auf die kolportierte Forderung von bis 80 Millionen Euro eingehen.

Ein Preisschild, das Ex-Bundesligaprofi Mario Basler im Gespräch mit sport.de als "Völlig utopisch" bezeichnete.

So oder so: Bislang sind die Münchner von der Wunschsumme der Stuttgarter aber noch weit entfernt. Wie jüngst zahlreiche Medien berichteten, darunter auch RTL/ntv und sport.de, unterbreitete der FC Bayern den Schwaben nämlich in den letzten Tagen eine erste Offerte, die sich auf 40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen belief. Der DFB-Pokalsieger lehnte bekanntlich ab. Ein zweites Angebot ist dem Vernehmen nach in Vorbereitung.

FC Bayern und VfB Stuttgart verhandeln über Woltemade via Telefon

Die Verhandlungen, so viel verriet Wehrle, laufen "per Telefon. Und normalerweise trifft man sich dann, aber ich habe es bislang kategorisch abgelehnt." Weil der Preis noch nicht stimmt.

Woltemade hat in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028. Er hat sich nach RTL/ntv- und sport.de-Informationen mit den Bayern bereits über einen Wechsel verständigt.

Sowohl VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, als auch -Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hatten zuletzt allerdings betont, dass sie mit dem Angreifer für die anstehende Saison planen.