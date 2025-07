HSV verpflichtet Selke-Nachfolger zum Schnäppchen-Preis

IMAGO/motivio

Yussuf Poulsen schließt sich dem HSV an

Der Hamburger SV hat einen Ersatz für den abgewanderten Davie Selke verpflichtet. Yussuf Poulsen kommt von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig. Den Transfer gab der HSV am Sonntag bekannt.

Die Spatzen rund um Hamburg pfiffen es zuletzt schon von den Dächern, nun ist die Verpflichtung von Yussuf Poulsen fix. Der HSV präsentierte den Neuzugang am Sonntagabend. Wie lange das Arbeitspapier des Mittelstürmers in der Hafenmetropole datiert ist, lässt der Aufsteiger offen. Beim einstigen Bundesliga-Dino wird der Neuner zukünftig mit der Rückennummer 15 auflaufen.

"Über Yussuf Poulsen muss man nicht viele Worte verlieren" wird Stefan Kuntz in einer Mitteilung zitiert: "Er ist ein Gesicht der Bundesliga. Mit all seiner Erfahrung und Reife kennt er alle Facetten des Profifußballs. Genau diese Erfahrungen soll er mit in die Mannschaft bringen und mit seiner Persönlichkeit als Führungsspieler vorangehen."

Poulsen: "Der HSV ist ein geiler Verein"

Poulsen kommt für eine kolportierte Ablöse von nur 1,5 Millionen Euro (inklusive Bonuszahlungen) von RB Leipzig. Dort wäre sein Vertrag noch bis kommenden Sommer datiert gewesen.

Nach Informationen von "Sky" sollen die Roten Bullen dem Dänen noch eine Abfindung von mehr als einer Millionen Euro zahlen. Poulsens geschätzter Marktwert liegt bei rund fünf Millionen Euro.

𝐌𝐎𝐈𝐍, Yussuf #Poulsen! 👋🏽



Eine große Persönlichkeit mit einem breiten Skillset für unseren Angriff: Der 31-jährige Däne kommt von @RBLeipzig und läuft ab sofort mit der Rückennummer 15 auf. 🇩🇰📈 „Yussi“ bringt 233 Bundesliga-Spiele und 87 Länderspiele mit nach Hamburg. 🤯👏🏼… pic.twitter.com/m8No9sdEhS — Hamburger SV (@HSV) 13. Juli 2025

Der 31-jährige Stürmer verlässt die Leipziger nach sage und schreibe zwölf Jahren. In Hamburg soll Poulsen fortan statt sieben Millionen Euro im Jahr dem Vernehmen nach nur noch etwa zwei Millionen Euro per annum verdienen.

"Der HSV ist ein geiler Verein", freut sich der Ex-Nationalspieler auf die neue Aufgabe: "Ich gebe immer alles und lasse mein Herz bei jedem Training und bei jedem Spiel auf dem Platz. Zudem freue ich mich auf die Fans und die Stimmung im Volksparkstadion. Ich will so erfolgreich sein wie möglich und hoffe, dass wir gemeinsam eine tolle Saison erleben."