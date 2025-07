Eintracht Frankfurt plant Treffen mit heißem BVB-Flirt

IMAGO/Michele Finessi

James McAtee (r.) steht beim BVB und Eintracht Frankfurt auf der Liste

Seit geraumer Zeit wird James McAtee von Manchester City mit einem Wechsel in die deutsche Fußball-Bundesliga in Verbindung gebracht. Allen voran Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund sollen sich mit einer Verpflichtung des U21-Europameisters beschäftigen. Die SGE macht im Transfer-Poker nun den ersten Schritt.

Droht dem BVB im Werben um die Dienste des Zehners aus der Premier League die nächste Transfer-Schlappe? Laut "Sky" plant James McAtee in der kommenden Woche eine Reise nach Deutschland, um Gespräche über einen Wechsel zu führen. Ziel ist dem Pay-TV-Sender zufolge allerdings nicht Dortmund, sondern Frankfurt.

Demnach wird der Youngster in die Main-Metropole fliegen, um sich mit den SGE-Bossen zu treffen und die Örtlichkeiten des Champions-League-Teilnehmers begutachten. Eine Einigung ist laut "Sky" aber nicht in Sicht, die Bemühungen um das Juwel von Manchester City stecken offenbar noch in den Kinderschuhen.

BVB-Gerüchte um McAtee nahmen zuletzt Fahrt auf

Zunächst müssen die Hessen wohl erst einmal die finanziellen Rahmenbedingungen abklären. Es sei unklar, ob sich Eintracht Frankfurt den 22-Jährigen überhaupt leisten kann. Sollte sich ein Transfer nicht realisieren lassen, hat Sportboss Markus Krösche wohl auch Alternativen auf dem Zettel.

Über das Werben des BVB wurde in den vergangenen Monaten immer wieder spekuliert, zuletzt verdichteten sich die Hinweise, dass es in diesem Sommer zu einer Verpflichtung kommen könnte. Passend dazu berichteten die "Bild" und die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" am Samstag, dass es immer heißer um einen Wechsel wird.

Laut den "RN" erhärtet sich das Interesse der Dortmunder an McAtee "deutlich", laut "Bild" steht der junge englische U21-Nationalspieler, der mit dem Nachwuchs der Three Lion jüngst den EM-Titel abräumte, ganz oben auf der Einkaufsliste des BVB. Als mögliche Ablöse für den Wunschspieler stehen zwischen 23 und 30 Millionen Euro im Raum.

Der McAtee-Besuch in Frankfurt dürfte die Alarmglocken am Westfalenstadion nun sicherlich erklingen lassen.