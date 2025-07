Medien: FC Bayern droht "Transfer-Saga" um Luis Diaz

IMAGO/MI News

Luis Diaz ist weiterhin ein Transfer-Kandidat beim FC Bayern

Bislang agierte der FC Bayern auf dem Transfermarkt überaus glücklos, die Bemühungen um einen neuen Flügelspieler verliefen allesamt ins Leere. Auch bei Wunschspieler Luis Diaz vom FC Liverpool droht Medienberichten aus England zufolge eine weitere Wechsel-Odyssee.

Das zumindest berichtet "Footballinsider". Demnach hat der FC Liverpool das erste Transfer-Angebot vom FC Bayern für Luis Diaz bereits vor einigen Tagen abgelehnt. Laut "Bild" sollen die Münchner zuletzt mit einem Angebot in Höhe von rund 52 Millionen Euro an die Reds herangetreten sein. An der Anfield Road erhofft man sich aber mindestens 80 Millionen Euro.

Eine baldige Einigung zwischen den Meisters der Bundesliga und Premier League ist noch in weiter Ferne, so "Footballinsider" weiter. Dem Online-Portal zufolge droht eine "Transfer-Saga, die sich über den gesamten Sommer" erstrecken könnte. Eine gute Nachricht für den deutschen Rekordchampion gibt es aber offenbar.

FC Bayern: Konkurrenz bei Luis Diaz

Zwischen dem FC Bayern und dem kolumbianische Nationalspieler sollen die "persönlichen Vertragskonditionen" kein Hindernis darstellen. Einigt sich der deutsche Branchenprimus mit dem Traditionsverein von der Anfield Road auf eine Ablöse, wäre die Übereinkunft auf ein Arbeitspapier wohl kein Problem, heißt es.

Jedoch ist der Verein aus der bayrischen Landeshauptstadt mit dem Diaz-Interesse nicht alleine. Der Flügelflitzer befinde sich auch mit anderen Teams in losen Verhandlungen, so "Footballinsider". Besonders interessiert ist angeblich der FC Barcelona, der ebenfalls mit dem 28-jährigen Südamerikaner in Kontakt stehen soll.

Diaz "flirte" zwar mit einem Abschied aus der Premier League, ob der Linksaußen tatsächlich Ernst machen wird und den FC Liverpool den Rücken kehren wird, ist aber noch nicht beschlossen. Díaz wechselte im Sommer 2022 für rund 54 Millionen Euro vom FC Porto nach Liverpool, wo sein Vertrag Ende Juni 2027 ausläuft. An der Anfield Road erzielte der flexibel einsetzbare Linksaußen 41 Tore (23 Vorlagen) in 148 Pflichtspielen.