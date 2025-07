Stiller lehnt Anfrage ab - VfB-Star wartet auf Real Madrid

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Angelo Stiller würde den VfB Stuttgart angeblich gerne für Real Madrid verlassen

Die Gerüchte, dass Angelo Stiller den VfB Stuttgart noch in diesem Sommer verlassen könnte, reißen weiterhin nicht ab. Wilden Spekulationen aus Spanien zufolge soll sich zuletzt sogar Bayer Leverkusen nach dem DFB-Star erkundigt haben. Der Mittelfeld-Mann lehnte aber ab - angeblich in der Hoffnung, dass Real Madrid ihn verpflichten will.

Das Online-Portal "Defensa Central" will erfahren haben, dass sich Bayer Leverkusen auf der Suche nach einem Ersatz für den zum FC Liverpool abgewanderten Florian Wirtz bei Angelo Stiller gemeldet hat. Auch den VfB Stuttgart habe man bezüglich des Nationalspieler bereits kontaktiert. Die Werkself habe sich allerdings eine deutliche Abfuhr eingehandelt, heißt es.

Erst nach dem Korb von dem VfB-Star habe man sich auf Alternativen konzentriert und diese in Ex-Bayern-Talent Malik Tillman gefunden. Den US-Amerikaner ließ sich der deutsche Fußball-Meister von 2024 rund 35 Millionen Euro Ablöse kosten. Laut "Defensa Central" war Tillmann aber nur der Plan B der Rheinländer.

Stiller habe dem Bundesliga-Konkurrenten abgesagt, weil er nach wie vor hofft, sich Real Madrid anschließen zu können. Demnach wartet der 24-Jährige weiterhin auf eine Offerte der Königlichen. Ob diese im Laufe des Sommers bei dem gebürtigen Münchner eingehen wird, ist laut dem spanischen Online-Portal noch nicht entschieden.

VfB Stuttgart: Wie denkt Real Madrid über Angelo Stiller?

Man kenne den Spieler am Estadio Bernabeu bestens, heißt es. Florentino Pérez wolle sich nach dem Halbfinal-Aus bei der Klub-WM in Kürze mit Cheftrainer Xabi Alonso zusammensetzen, um die Leistung beim Turnier in den USA zu besprechen. Dann wolle man sich auch über kommende Transferziele unterhalten, so "Defensa Central".

Angelo Stiller ist vertraglich noch bis 2028 an den VfB Stuttgart gebunden. Dennoch gibt es immer wieder Wechselgerüchte um den DFB-Star. Angeblich strecken auch Inter Mailand und der FC Liverpool die Fühler aus. Selbst rund um eine Rückkehr zum FC Bayern gab es bereits Gerüchte.

Bei den Münchnern durchlief Stiller einst sämtliche Nachwuchsabteilungen. Der Durchbruch bei den Profis blieb ihm allerdings verwehrt. Seinem Förderer Sebastian Hoeneß folgte er 2021 zunächst zur TSG Hoffenheim, eine Ablösesumme kassierte der FC Bayern damals nicht. Zwei Jahre später war er dann einer der ersten Hoeneß-Transfers beim VfB Stuttgart, 5,5 Millionen Euro wechselten den Besitzer.

Im Ländle avancierte Stiller zum Leistungsträger und schließlich zum deutschen Nationalspieler. Nach der Vizemeisterschaft 2024/25 gewann er mit den Schwaben in der abgelaufenen Saison den DFB-Pokal. Als mögliche Ablöse standen zuletzt mindestens 50 Millionen Euro im Raum.