Presse zum Klub-WM-Finale: "PSG fällt aus seiner Wolke"

IMAGO/Li Ming

Der FC Chelsea gewinnt überrascht das Finale der Klub-WM

Der FC Chelsea gewinnt das Finale der Klub-WM überraschend deutlich - und US-Präsident Donald Trump ist hautnah im Stadion dabei. Zum klaren 3:0-Erfolg in East Rutherford gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain schreibt die internationale Presse:

Großbritannien

"The Sun": "Cole Palmer hat etwas getan, was kein anderer Mann geschafft hat: Er hat Donald Trump die Show gestohlen. (...) Cole Palmer sorgt für drei magische Momente, Chelsea schlägt den Champions-League-Sieger vernichtend und gewinnt die Klub-Weltmeisterschaft."

"The Times": "Cole Palmer zerlegt PSG in einer der besten Halbzeiten der Chelsea-Geschichte. (... ) Ein eiskalter Cole-Palmer-Doppelpack und ein Treffer von João Pedro überraschen den Champions-League-Sieger."

"The Guardian": "Chelsea überrascht PSG und gewinnt die Klub-Weltmeisterschaft nach Cole Palmers coolem Doppelpack."

"The Independent": "Chelsea ist Weltmeister, nachdem es dieses Finale der Klub-Weltmeisterschaft gegen den Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain dominiert hat."

Frankreich

"L'Équipe": "PSG fällt aus seiner Wolke. Das außergewöhnliche Jahr von PSG endete an diesem Sonntagabend in der sengenden Hitze des New Yorker MetLife Stadiums abrupt."

"Le Parisien": "Das Feuerwerk ist abgesagt. An diesem Sonntagabend scheiterte der Europameister auf der letzten Stufe des Wettbewerbs. Er war nicht mehr in der Lage, sich durchzusetzen, doch diese Niederlage ändert nichts Grundlegendes."

"Le Figaro": "Die Blues besiegten PSG in einem Finale mit unerwartetem Verlauf. Die Favoriten, die Pariser, verspielten das Spiel komplett. Der Meister in Europa, der zur Halbzeit 0:3 zurücklag, glaubte nie an ein Wunder. Das letzte Spiel seiner langen Saison war eines zu viel."