Französinnen lehnen Favoriten-Rolle ab

IMAGO/Michele Finessi

Delphine Cascarino ist bei der EM bislang stark drauf

Trotz einer makellosen Vorrunde sehen sich Frankreichs Fußballerinnen im EM-Viertelfinale gegen das DFB-Team nicht in der Favoriten-Rolle.

"Sie sind eine große Mannschaft, eine große Nation. Wir wissen das, sie haben mehrere internationale Wettbewerbe gewonnen", sagte Doppeltorschützin Delphine Cascarino nach dem furiosen 5:2 gegen die Niederlande in Basel. An selber Stelle findet am Samstag (21:00 Uhr) das K.-o.-Duell mit der deutschen Auswahl statt.

Sogar als Favorit sieht Sturmpartnerin Marie-Antoinette Katoto das Team von Bundestrainer Christian Wück. "Eine große Nation. Sie haben schon viele Titel gewonnen. Bei der letzten EM haben sie uns ausgeschaltet", erklärte Katoto, die gegen die Niederlande einmal traf und zweimal assistierte.

Ihr Team müsse vor allem auf die Flügelspielerinnen Jule Brand und Klara Bühl aufpassen, "die viel durchstoßen, die sehr schnell sind, sehr robust".

Die Vorfreude auf die K.-o.-Runde ist bei "Les Bleus" ausgeprägt. "Frankreich - Deutschland ist ein Klassiker, es wird ein großes Spiel", sagte Sandie Toletti, die gegen die Niederlande an ihrem 30. Geburtstag zum 1:0 traf. "Wir wissen, dass es kein einfaches Spiel wird."

"Deutschland ist eine große Fußballnation"

Trainer Lauent Bonadei hat ebenfalls Respekt vor dem achtfachen Titelgewinner. "Deutschland ist eine große Fußballnation und ehemaliger Europameister", so Bonadei. "Das ist eine große Herausforderung, aber wir sind ehrgeizig und werden als Herausforderer alles geben, um sie zu schlagen", kündigte der 55-Jährige an.

Frankreich qualifizierte sich nach Siegen gegen England (2:1), Wales (4:1) und die Niederlande als Erster der Gruppe D für die K.-o.-Phase. Deutschland verspielte in Gruppe C Platz eins durch ein 1:4 gegen Schweden.

"Hut ab vor den Französinnen", meinte die frühere DFB-Torhüterin Almuth Schult in der "ARD". Diese müssten ihre Leistungen aber erst mal bestätigen. "Von daher ist da große Hoffnung."

Die deutsche Bilanz gegen Frankreich ist positiv. Bei Welt- und Europameisterschaften gingen alle Duelle an das DFB-Team, zuletzt 2022 im EM-Halbfinale in England (2:1). Von insgesamt 23 Aufeinandertreffen gewannen die Deutschen 13. Frankreich siegte sechsmal, darunter das 2:1 im Nations-League-Halbfinale beim bislang letzten Aufeinandertreffen im Februar 2024.