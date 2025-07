Gerüchte über Aubameyang-Rückkehr

IMAGO/KAMTO Vincent 237699961247 Doua

Zieht es Aubameyang zurück nach Frankreich?

Der ehemalige BVB-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang steht möglicherweise vor einer Rückkehr in den europäischen Fußball.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano bei X meldet, laufen derzeit Verhandlungen zwischen dem 36 Jahre alten Stürmer und seinem Ex-Klub Olympique Marseille.

Nachdem die Gespräche mit Aubameyang in der vergangenen Woche begonnen wurden, arbeite OM nun an der Ausarbeitung eines Angebots. Konkret soll dem Angreifer soll ein Zweijahresvertrag angeboten werden.

Der Gabuner war erst vor einem Jahr für die Ablöse in Höhe von neun Millionen Euro von Marseille nach Saudi-Arabien gewechselt, bei Al-Qadsiah FC unterzeichnete er damals einen Vertrag bis 2026. Nun könnte es ein Jahr vorzeitig schon zu einer Trennung kommen. Noch-Arbeitgeber Al-Qadsiah habe Romano zufolge grünes Licht für die Vertragsauflösung gegeben, OM oder andere Interessenten müssten daher keine Ablöse bezahlen.

Aubameyang liefert starke Tor-Quoten

Aubameyang blickt in Saudi-Arabien auf eine durchaus erfolgreiche Saison zurück. Zwar verpasste er mit seinem Team mit Rang vier in der Liga die Qualifikation für das internationale Geschäft, mit 17 Toren war er hinter Mitspieler Julián Quinones der torgefährlichste Spieler seiner Mannschaft. Insgesamt kommt er auf 21 Tore in 36 Pflichtspielen.

Eine ähnliche Quote hatte der Mittelstürmer im Trikot von Olympique Marseille vorzuweisen, wo er 30 Tore in 51 Pflichtspielen liefern konnte.

Seine erfolgreichste Zeit hatte Aubameyang beim FC Arsenal (93 Tore in 163 Spielen) und bei Borussia Dortmund.

Für die Schwarz-Gelben absolvierte er 213 Partien, in denen ihm 141 Tore und 36 Vorlagen gelangen. Der BVB hatte den Stürmer im Sommer 2013 für 13 Millionen Euro verpflichtet, nach viereinhalb Jahren zog er für rund 63 Millionen Euro zu den Gunners weiter - nur fünf Spieler in der Klub-Historie spielten mehr Geld in die Dortmunder Kassen ein.