Medien: Barca klopft bei Bayern-Flop an

IMAGO/DAX Images

Bryan Zaragoza wird den FC Bayern wohl verlassen

Die Tage von Bryan Zaragoza als Spieler des FC Bayern scheinen gezählt. Dass sich der Offensivspieler im Sommer einen neuen Klub suchen wird, gilt als wahrscheinlich. Nun soll überraschend der große FC Barcelona angeklopft haben.

Das berichtet das spanische TV-Format "El Chiringuito". Demnach habe Barca Interesse an einem Transfer von Bryan Zaragoza signalisiert. Kontakt zum Lager des Spielers bestehe bereits.

Damit wäre der FC Barcelona der neueste Interessent am Tempodribbler des FC Bayern - und die wahrlich die prominenteste Option für Zaragoza.

Welche Rolle der 23-Jährige in der Flick-Elf einnehmen würde, ist noch unklar. Gegen Raphinha und Lamine Yamal dürften seine Chancen auf einen Stammplatz aber nahezu aussichtslos sein.

Bislang wurde der Noch-Münchner eher bei kleineren Vereinen gehandelt. Zuletzt hatte es Spekulationen um einen Wechsel zu Olympiakos Piräus gegeben. Noch älter sind die Gerüchte um den spanischen Klub Celta Vigo.

FC Bayern führt Gespräche wegen Bryan Zaragoza

Bei "Sky" hieß es kürzlich, die Münchner befänden sich "in fortgeschrittenen Gesprächen" mit Celta Vigo. Als Ablösesumme standen rund 15 Millionen Euro im Raum.

Zaragoza war in der Saison 2023/24 für insgesamt 17 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt. Doch der Offensivspieler, der mit einem Langzeitvertrag bis 2029 ausgestattet wurde, konnte sich beim Rekordmeister überhaupt nicht durchsetzen.

In der letzten Saison war er an CA Osasuna verliehen. Inzwischen spielt er keinerlei Rolle mehr in den Planungen des FC Bayern. Für die Klub-WM wurde der Angreifer etwa nicht vorzeitig aus Osasuna zurückbeordert.

"Es gibt einige Interessenten für Bryan", bestätigte Sportdirektor Christoph Freund jüngst bei der Klub-WM. "Wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen. Es gibt einige Gespräche", bestätigte Freund.