Elvedi-Abschied aus Gladbach wieder Thema

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Verlässt Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach?

Seit nunmehr zehn Jahren schnürt Nico Elvedi die Fußballschuhe für Borussia Mönchengladbach. Eine Zeit, in der immer wieder Abschiedsgerüchte um den Schweizer Verteidiger, dessen Vertrag 2027 ausläuft, kursierten, der Eidgenosse blieb der Fohlenelf bislang jedoch treu. Zuletzt wurde es eher ruhig um den 28-Jährigen, ein Verbleib am Niederrhein ist aber wohl keineswegs in Stein gemeißelt.

In 328 Pflichtspielen (17 Tore/10 Vorlagen) hat Nico Elvedi seine Knochen bislang für Borussia Mönchengladbach hingehalten, die Ausbeute von Gladbachs Rekord-Ausländer Yann Sommer (335) scheint locker greifbar, nun kommen jedoch einmal mehr Gerüchte um einen Abschied auf.

Der "kicker" berichtet, dass Elvedi "zwar fest eingeplant" sei, sollte man den Abwehrstar allerdings auf den Markt stellen, wäre dies wohl ein Garant für satte Einnahmen, die die Fohlenelf ihrerseits endlich handlungsfähig machen würden. Dass man von eigenen Transfererlösen abhängig sei, um auf dem Markt tätig zu werden, bestätigte Gladbach Finanzchef Stefan Stegemann bereits.

Elvedi selbst schloss Gladbach-Abgang nicht aus

Ursprünglich soll man eingeplant haben, Elvedis Nebenmann Ko Itakura zu Geld zu machen, da der Japaner seinen 2026 auslaufenden Vertrag angeblich ohnehin nicht verlängern will. Abnehmer für den Nationalspieler stehen aber wohl nicht gerade Schlange. Das bestätigt auch der "kicker".

Auch im Fall von Elvedi präsentiert das Fachmagazin zumindest keine konkreten Interessenten, dass der Rechtsfuß dennoch Teil von Spekulationen ist, dürfte allerdings auch einer Aussage geschuldet sein, die er im Frühjahr selbst tätigte.

"Es wird wohl nach dieser Saison erneut ein Thema sein. Ich habe das offen kommuniziert. Wenn sich etwas ergibt, schaue ich mir das an", erklärte Elvedi Ende Februar vom Schweizer TV-Sender "SRF" mit einem möglichen Abgang konfrontiert.