Spektakuläres Transfer-Duell um Profi des FC Bayern?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Zieht es Joao Palhinha (l.) vom FC Bayern in die Premier League?

Beim FC Bayern gilt Joao Palhinha als Verkaufskandidat. Gut für den deutschen Rekordmeister: Die Liste der interessierte Klubs wird offenbar immer länger.

Nachdem Joao Palhinha bereits bei seinem Ex-Klub FC Fulham und bei West Ham United gehandelt wurde, hieß es zuletzt im "Bild"-Podcast "Bayern Insider", auch Aston Villa und Brighton & Hove Albion hätten den 30 Jahre alten Portugiesen auf dem Zettel.

Zwei noch deutlich prominentere Klubs aus der englischen Premier League bringt nun das Portal "CaughtOffside" ins Gespräch: Manchester United und Tottenham Hotspur.

Die dauerkriselnden Red Devils, heißt es, hätten bereits erste Schritte in dem Transfer-Poker eingeleitet und sollen auch schon in Kontakt mit dem FC Bayern stehen.

Aber: Uniteds Idee, Palhinha auf Leihbasis nach Manchester zu lotsen, sollen die Münchner demnach bereits abgeschmettert haben.

Der FC Bayern sei in der Personalie nur bei Kauf-Offerten gesprächsbereit und fordere 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse für Palhinha, dessen Vertrag bis 2028 datiert ist und der im letzten Sommer noch gut 50 Millionen Euro kostete.

Joao Palhinha kaum gefragt beim FC Bayern

Seitdem manifestierte sich aber der Eindruck, dass der Nations-League-Sieger den hohen Ansprüchen an der Säbener Straße nicht wirklich genügt. Nur sechsmal schaffte es Palhinha in der Bundesliga unter Trainer Vincent Kompany in die Startelf, in der Champions League sogar nur zweimal.

Auch bei der Klub-WM, die für den FC Bayern mit der 0:2-Niederlage gegen den späteren Finalisten Paris Saint-Germain im Viertelfinale endete, war Palhinha kaum gefragt. Es reichte zu lediglich einem Kurzeinsatz über 45 Minuten im Gruppenspiel gegen Benfica (0:1).

Ob der umworbene Profi tatsächlich wechselbereit wäre, steht allerdings in den Sternen. Öffentlich betonte Palhinha immer wieder, dass er sich beim FC Bayern durchsetzen wolle.