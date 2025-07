Gerland erzählt "Rettungshubschrauber"-Anekdote über Müller

TimGroothuis

Hermann Gerland (li.) sammelte zahlreiche Titel mit dem FC Bayern

Viele Jahre lang war er beim FC Bayern in verschiedenen Funktionen aktiv, vor Kurzem aber beendete Hermann Gerland seine Trainer-Laufbahn. Nun hat der 71-Jährige auf seine besondere Beziehung zu Thomas Müller zurückgeblickt, der einer seiner Musterschüler war.

Hermann Gerland räumte als Co-Trainer mit dem FC Bayern zahlreiche Titel ab, darunter unter anderem acht deutsche Meisterschaften, fünf Pokalsiege und zwei Champions-League-Triumphe.

Immer mit dabei: Thomas Müller, den Gerland im "kicker" als einen seiner "Musterschüler" bezeichnete. Das seien insgesamt einige gewesen, die alle "klasse" waren.

"Markus Babbel oder Didi Hamann werden gar nicht mehr erwähnt, ich hatte Christian Nerlinger und Sammy Kuffour oder Markus Münch, Max Eberl oder Uwe Gospodarek, Paolo Guerrero oder Zwetschge Misimovic, der ein unvorstellbar guter Spieler war", sagte er. Neben Toni Kroos sei Müller aber der erfolgreichste Spieler gewesen, den er begleiten durfte, so Gerland, der seine Karriere kürzlich beendete.

Von Gerland bekam Müller auch den Spitznamen "Radio Müller" verpasst. "Thomas hatte immer einen guten Spruch drauf und immer etwas zu erzählen. Er und David Alaba waren Charaktere, die immer angeschoben haben", blickte der ehemalige Co-Trainer zurück und fügte an: "Das ist etwas Geniales in Situationen, in denen etwas misslungen ist, im Training oder Spiel. Diese beiden haben die anderen mitgenommen."

Gerland: Müller hatte das Glück, nie verletzt zu werden

Gefragt, welche Müller-Sprüche bei ihm hängengeblieben seien, winkte Gerland ab. "Es waren so viele", erklärte er.

Dafür setzte er zu einer Anekdote an. "Einmal sagte ich zu ihm, dass ich das nächste Mal einen Rettungshubschrauber anfordern würde ... Da spielten wir in Paderborn: Er wurde gefoult, fiel und rollte und rollte und rollte", verriet der 71-Jährige.

Das Resultat: "Später beklagte er sich nach Fouls nie mehr, er hat sich überall weiterentwickelt und hatte das Glück, nie verletzt zu werden. Unser Fitnessexperte Dr. Holger Broich sagte immer, wer in der Jugend hart trainiert, ist nicht so verletzungsanfällig."

Wie Gerland verabschiedet sich auch Müller in diesem Sommer vom deutschen Fußball. Sein Vertrag beim FC Bayern wurde nicht verlängert. Anders als Gerland, der von seiner Aufgabe bei der deutschen U21-Nationalmannschaft freiwillig zurücktrat, hätte Müller aber wohl gern noch in München weitergemacht.