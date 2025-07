Elber richtet zwei Transferwünsche an den FC Bayern

IMAGO/Ines Hähnel

Der ehemalige Münchner Angreifer Giovane Elber hat dem FC Bayern zwei Transferwünsche zugesandt

Giovane Elber kennt den FC Bayern wie seine Westentasche. Früher war er als Profi für die Münchner tätig, heute ist er als Markenbotschafter gefragt. Nun hat Elber zwei Transferwünsche an den deutschen Fußball-Rekordmeister gerichtet.

139 Tore erzielte Giovane Elber in seinen 266 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1997 und 2003, danach setzte er gern zu einem überschwänglichen Freuden-Arien an.

Unvergessen sein Teppichjubel in der Saison 1998/99, als er sich nach einem Kopfballtreffer gegen den VfL Wolfsburg im Münchner Olympiastadion in ein dort ausgelegtes Vereinswappen einrollte und bei seinen Kollegen für Belustigung sorgte.

Genau jenen Spaß würde Elber gern wieder viel häufiger bei "seinem" FC Bayern sehen, für den er zuletzt als Markenbotschafter bei der Klub-WM in den USA tätig war.

Bei "t-online.de" formulierte Elber nämlich einen deutlichen Transferwunsch an die Münchner. "Ein Südamerikaner, das wärs! Bayern braucht unbedingt wieder so einen Spieler", sagte Elber dem Portal und präzisierte: "Nicht nur wegen der fußballerischen Qualität, sondern auch jemanden, der in der Kabine für gute Laune sorgt, damit ein bisschen Lockerheit da ist."

Elber warnt: Der FC Bayenr spielt sehr offensiv

In seiner brasilianischen Heimat gebe es "momentan aber keinen, der Bayern sofort helfen würde", so der 52-Jährige. "Das müsste schon zum Beispiel ein Brasilianer sein, der schon in Europa spielt."

Als Beispiel nannte Elber den bei Real Madrid eher in zweite Reihe gerückten Rodrygo. "Das ist auf jeden Fall ein super Spieler."

Doch ein gut gelaunter Brasilianer war nicht die einzige Transferforderung, die der ehemalige Stürmer stellte.

"In der Defensive" sei Handlungsbedarf, mahnte er. "Wir haben zwar mit Jonathan Tah einen guten deutschen Nationalspieler geholt, aber ich finde, da fehlt noch ein schneller Innenverteidiger."

Der Grund liegt für den Ex-Bundesliga-Star auf der Hand: "Bayern spielt sehr offensiv, da müssen die Abwehrspieler oft eins gegen eins verteidigen – und da braucht man Geschwindigkeit."