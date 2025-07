Kader-Überraschung beim BVB

ThorstenxTillmann

Mike Tullbergs BVB-U23 erhält Profi-Unterstützung

Wie in den vergangenen Jahren absolviert die U23 von Borussia Dortmund auch in diesem Sommer ihr Trainingslager im österreichischen Kirchberg. Im BVB-Tross, der sich am frühen Montagmorgen auf den Weg machte, gibt es eine Überraschung.

Wie die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" berichten, ist Neuzugang Patrick Drewes mit von der Partie.

Den 32 Jahre alten Torhüter hatte der BVB vom VfL Bochum verpflichtet - allerdings nicht für die Zweitvertretung, die nach dem Abstieg aus der 3. Liga in der anstehenden Saison unter Ex-U19-Coach Mike Tullberg in der Regionalliga West kickt. Stattdessen soll Drewes hinter Stammkraft Gregor Kobel und Vertreter Alexander Meyer als Nummer drei der BVB-Profis fungieren. Diese weilen allerdings nach der Klub-WM noch im Urlaub.

Im Trainingslager der U23, das noch bis zum 22. Juli läuft, soll Drewes nicht die gesamte Zeit weilen. Nach vier Tagen werde er schon wieder abreisen, heißt es.

Drewes' Verpflichtung hatte der BVB Ende Juni offiziell gemacht. "Wir freuen uns, dass Patrick unser Torhüter-Team in den kommenden Jahren ergänzen wird. Mit Gregor Kobel, Alex Meyer und ihm sind wir auf dieser Position hervorragend aufgestellt", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl damals: "Patrick hat viel Erfahrung, ist ein guter Typ und kennt das Ruhrgebiet. Er wird sich in seiner Rolle voll in den Dienst unserer Mannschaft stellen und brennt darauf, gemeinsam mit den Jungs Erfolge zu feiern."

So viel zahlte der BVB für Patrick Drewes

Nach Informationen der "WAZ" kostete Drewes zwischen 200.000 und 300.000 Euro Ablöse. Beim BVB unterschrieb der Schlussmann einen Vertrag bis Sommer 2027.

"Nachdem ich vom Interesse des BVB erfahren hatte und die Gespräche mit den Verantwortlichen stattfanden, war mir klar, dass ich den Schritt nach Dortmund machen will", sagte Drewes: "Ich möchte mit Leistung im täglichen Training meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind und freue mich darauf, Teil eines der größten Klubs in Europa zu sein."